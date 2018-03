Guillermo del Toro probablemente se lleve el Oscar, “Coco” es sin duda la cinta animada favorita y “Una mujer fantástica” podría darle a Chile su primer Premio de la Academia.

La máxima gala del cine de Hollywood, que contará con un número musical de Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y Miguel, además de la participación de Eugenio Derbez, Lin-Manuel Miranda, Rita Moreno, Eiza González y Daniela Vega como presentadores, tendrá este año un sabor latino.

Del Toro, cuyo fastuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina "The Shape of Water” encabeza la lista de nominados con 13 candidaturas que incluyen mejor película, director y guion (del realizador mexicano y Vanessa Taylor), se perfila como ganador en el apartado de dirección tras haber arrasado esta temporada de premios con galardones que incluyen el altamente profético honor del Sindicato de Directores de Estados Unidos, el Globo de Oro, el Critics' Choice Award y el BAFTA del cine británico.

El minucioso maestro del cine de fantasía, por primera vez postulado en esta categoría, se mide con cuatro directores dignos de reconocimiento: los veteranos Christopher Nolan por “Dunkirk” y Paul Thomas Anderson por “Phantom Thread”, y los debutantes Jordan Peele, por “Get Out”, y Greta Gerwig por “Lady Bird”.

Pero todo parece indicar que él es el que se llevará la estatuilla dorada el domingo. De hacerlo, esta sería la cuarta ocasión en cinco años en que un director mexicano se alce con el Premio de la Academia, tras las victorias de sus entrañables amigos Alfonso Cuarón (en 2014 por “Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (en 2015 y 2016, por “Birdman” y “The Revenant”).

Protagonizada por Sally Hawkins como una mujer muda que se enamora de una criatura marina cautiva durante la Guerra Fría, “The Shape of Water” es una carta de amor al cine mismo y a las películas de monstruos, un género que Del Toro combina de manera audaz con el thriller e incluso el musical.

Algunos críticos la califican como su mejor película desde "El laberinto del fauno”, su feroz cuento de hadas de 2016 que sorpresivamente no dio entonces a México el Oscar a mejor cinta extranjera (el premio fue para “La vida de los otros” de Alemania).

Tiene posibilidades de alzarse con el premio a la mejor película, pero enfrenta una fuerte competencia del drama de venganza de Martin McDonaugh ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", el relato de Gerwig sobre la llegada a la madurez ''Lady Bird", la sensación de terror de Peele ''Get Out", y la épica de guerra de Nolan "Dunkirk". También compiten por el máximo honor “Call Me By Your Name”, “Darkest Hour”, “Phantom Thread” y “The Post”.

Por el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera compite “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio, la segunda producción chilena postulada después de “No” de Pablo Larraín, que lo hizo en 2013 (Larraín además es coproductor de “Una mujer fantástica”).

Protagonizada por la extraordinaria actriz transgénero Daniela Vega, la película retrata la relación de una mujer trans con un hombre mayor y el maltrato al que ella es sometida tras la muerte de él por familiares del difunto y agentes que investigan el deceso.

Se mide con "El insulto" (Líbano), "Sin amor" (Rusia), "En cuerpo y alma" (Hungría) y "The Square" (Suecia), y aunque esta última ha sido señalada como la favorita tras ganar la Palma de Oro en Cannes y el Globo de Oro, “Una mujer fantástica” podría dar una sorpresa como la de la argentina “El secreto de sus ojos” de Juan José Campanella en el 2010.

Desde que debutó en febrero del 2017 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde obtuvo el premio Teddy al mejor largometraje de temática LGBT y el Oso de Plata al mejor guion, la cinta de Lelio ha sido galardonada en San Sebastián, los premios Goya y los Premios de Cine Iberoamericano Fénix.

Fue seleccionada además como una de las mejores cinco películas en lengua extranjera por la Junta Nacional de Reseñistas de Estados Unidos y nominada a los Globos de Oro y los Spirit del cine independiente.

Un título que sin duda triunfará el domingo es “Coco”, el megaéxito animado sobre el Día de los Muertos mexicano que ha sido un favorito tanto del público como de la crítica. La cinta, la más taquillera de todos los tiempos en México, fue calificada por Associated Press con cuatro de cuatro estrellas, una verdadera rareza.

Es el primer largometraje de Disney Pixar con un protagonista hispano y una de las producciones estadounidenses más grandes con un elenco casi completamente latino.

"Coco" ha recibido honores como el Globo de Oro, el Critic’s Choice Award, el premio de la Junta Nacional de Reseñistas y el BAFTA, y también compite por el Oscar a la mejor canción original por “Remember Me”, escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, el laureado matrimonio detrás de la ganadora “Let It Go” de “Frozen”.

El tema será interpretado durante la gala por García Bernal, quien hizo la voz del personaje de Héctor en la película, con Lafourcade y Miguel, quienes la cantan a dúo en la banda sonora. Y “Coco” no es la única cinta animada con tema latino postulada.

“Ferdinand”, sobre un joven toro que escapa de un campo de entrenamiento de toreo en España, en la que tiene una participación el rockero colombiano Juanes, también figura entre las candidatas.

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 90ª edición, se transmitirá este domingo 4 de marzo en vivo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AP)