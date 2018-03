"La Forma del Agua", de Guillermo del Toro, ganó el Oscar a Mejor Película, en una gran noche para el mexicano, que minutos antes se quedó con la estatuilla a Mejor Director. La ceremonia se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California con Jimmy Kimmel como presentador.

Sam Rockwell, nominado a Mejor actor de reparto, fue el primer ganador de la noche por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

El premio a Mejor Maquillaje y Peluquería se lo llevó "El instante más oscuro" de Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick.

"El hilo invisible', de Mark Bridges, consiguió el premio a Mejor vestuario.

La estatuilla a Mejor Documental fue para "Icarus" de Bryan Fogel, Dan Cogan.

La actriz mexicana Eiza González se encargó de presentar la categoría a Mejor Montaje de Sonido que se lo llevó "Dunkirk", de Alex Gibson, Richard King.

En los Oscar 2018,"Dunkirk" también ganó el premio a Mejor Mezcla de Sonido.

"The Shape a Water", filme que tuvo 13 nominaciones, ganó a Mejor Diseño de Producción.

El premio a Mejor Película Extranjera fue para "Una mujer fantástica", de Chile.

Allison Janney se llevó la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por "Yo, Tonya", donde interpretó a la madre de Tonya Harding.

'Dear Basketball', de Glen Keane y Kobe Bryant, se alzó con el premio a Mejor Cortometraje animado. "Es un mensaje para todos nosotros, sea cual sea la forma del sueño, con perseverancia todo es posible", dijo Glen, en agradecimiento.

La película "Coco" de Lee Unkrich y Darla K. Anderson se llevó el premio a Mejor Película Animada. Es un filme estadounidense dirigido por Lee Unkrich inspirado en la festividad mexicana del Día de Muertos, producido por Pixar y distribuido por Walt Disney Pictures.

"Blade Runner 2049", de John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer obtuvo el premio a Mejores Efectos Especiales.

"Dunkirk", filme británico-estadounidense de género bélico consiguió el premio a Mejor Edición. Fue su tercer premio.

El premio a Mejor Corto Documental fue para "Heaven is a Traffic Jam on the 405" y la estatuilla a Mejor Corto lo recibió "The Silent Child".

"Llámame por tu nombre" consiguió el premio a Mejor Guion Adaptado. "¡Huye!" se llevó el premio a Mejor guion. Le ganó a la favorita "La forma del agua".

La estatuilla de los Oscar a Mejor Fotografía fue para "Blade Runner 2049". Quien se encargó de presentar esta nominación fue la talentosa actriz Sandra Bullock.

"La forma del agua" ganó en la categoría a Mejor música original. Y la canción "Remember Me" del filme "Coco" ganó el premio a Mejor Canción Original. El segundo que recibió durante la emocionante noche.

Guillermo del Toro de "The Shape of Water" ganó el premio a Mejor director.

En la categoría a Mejor Actor, el ganador fue Gary Oldman por “Darkest Hour”. Para interpretar al ex primer ministro británico Winston Churchill, Oldman tuvo que someterse a una transformación radical.

El premio a Mejor Actriz fue para Frances McDormand por “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

Una vez más, los protagonistas de "Bonnie y Clyde" anunciaron a la ganadora de la categoría a Mejor Película. Esta vez el premio fue para "La forma del agua". Se llevó cuatro premios Oscar.

ALFOMBRA ROJA

Reconocidos representantes de la pantalla grande desfilaron con trajes de importantes diseñadores del mundo sobre la alfombra roja de los premios Oscar.

Doug Jones, actor que encarna a la criatura en "The Shape of Water", lució un traje de Armani en la alfombra roja de los premios de la Academia. La actriz Allison Williams de "Get Out" también llegó a la ceremonia.

Desde la alfombra roja de los Oscar, el cantante estadounidense Miguel dijo estar emocionado porque tendrá la oportunidad de interpretar "Remember me", tema del laureado filme "Coco", durante la premiación.

El mexicano Gael García también desfiló por la alfombra roja de los premios de la Academia, al igual que Tom Holland, intérprete de Spiderman en el Universo Cinematográfico de Marvel. Él presentará uno de los premios.

La compositora estadounidense Diane Warren llegó a la premiación. Ella está nominada por "Stand Up for Something", la cual escribió para la cinta biográfica sobre Thurgood Marshall "Marshall".

Figuras como Gael García, Salma Hayek, Danny Glover, Sofia Carson, Eiza González, Emma Stone, Elton John, Eiza González, entre otros también se lucieron en la fastuosa alfombra roja. Emma Stone rompió esquemas al lucir una elegante bluza y un pantalón.



La enseña de Inditex fue la encargada de vestir a los trabajadores de la Academia entre bambalinas. Más de 500 personas trabajan durante la producción de la ceremonia tras el escenario.

La cinta de fantasía "The Shape of Water" ("La forma del agua"), del realizador mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con trece candidaturas.

"The Shape of Water" cuenta la historia de amor entre una mujer de limpieza muda y un humanoide anfibio atrapado en una base ultrasecreta en el Estados Unidos de la Guerra Fría.

Del Toro, nominado en 2007 por "El laberinto del fauno", que se llevó tres Oscars, aunque no el de director, se lo debe llevar sí este año tras ganar el Globo de Oro, el Bafta y el premio del sindicato de directores.

Otras cintas que posiblemente conquisten un Oscar 2018 son "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Tres anuncios por un crimen"), "Lady Bird" y "Call Me by Your Name".

Tráiler de "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". (Fuente: Difusión/ Foto: EFE)

Entre los Oscar casi cantados está "Coco", la cinta animada de Pixar y Disney inspirada en el Día de Muertos de México; Gary Oldman por su interpretación como el primer ministro Winston Churchill en "Las horas más oscuras"; y Allison Janney por "Yo, Tonya".

Y "Una mujer fantástica" del chileno Sebastián Lelio, protagonizada por la actriz 'trans' Daniela Vega, encabeza las encuestas a mejor cinta en idioma extranjero.

ANTESALA

La alfombra roja se ha desplegado y el champán está enfriándose, a la espera de una ceremonia de los Oscar llena de suspenso en torno al mayor premio de la industria del cine y las dudas sobre si la campaña de Hollywood contra el acoso sexual acaparará la atención.

A diferencia de años anteriores, la categoría de mejor película -que coronará la entrega del domingo por la noche- esta vez es una incógnita.

El romance fantástico "The Shape of Water" ("La forma del agua") del director mexicano Guillermo Del Toro, la comedia negra "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y la sátira racial "Get Out" ("Huye"), pueden quedarse con el premio, dicen los expertos.

Tráiler de "The Shape of Water". (Fuente: Difusión / YouTube)

Pero Hollywood también tiene otros problemas en mente, incluido el escándalo por conducta sexual inapropiada que ha aniquilado la carrera de exitosas figuras, al igual que las persistentes preguntas sobre la igualdad racial y de género en el negocio del cine.

La campaña "Time's Up" contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, encabezada por celebridades como Reese Witherspoon y Ava DuVernay, tendrá algún tipo de reconocimiento en la ceremonia, según los organizadores.

SABOR LATINO

La gala de los Oscar tendrá este año un sabor latino. "The Shape of Water" ("La forma del agua"), el fastuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina de Del Toro, encabeza la lista de nominados con 13 candidaturas que incluyen mejor película, director y guión (del realizador mexicano y Vanessa Taylor); "Coco" de Disney Pixar, sobre la tradición mexicana del Día de los Muertos, es la favorita a mejor cinta animada, y Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel subirán al escenario a interpretar su canción nominada "Remember Me".

Y por el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera compite "Una mujer fantástica" de Sebastián Lelio, la segunda producción chilena postulada después de "No" de Pablo Larraín, que lo hizo en 2013. Su estrella, la actriz trans Daniela Vega, subirá al escenario a presentar un premio.

PARA VER LA CEREMONIA EN TV

Si eres suscriptor de cable Movistar en España, podrás seguir en directo la entrega del Oscar en la plataforma por internet Movistar+ desde el domingo a las 11:30 p.m., esto con el pase por la alfombra roja. La gala empezará a las 2:00 a.m. del lunes 5 y se prolongará hasta las 5:30 a.m.

En el cable regular, basta con sintonizar #0 (dial 7) y Movistar Estrenos (dial 30) a las 11:30 p.m. para ver la ceremonia previa. Este último canal transmitirá la ceremonia hasta su final.

La transmisión del Oscar de Movistar contará con Gemma Nierga (periodista), Carlos Areces (actor), Isabel Vázquez (especialista en cine), Elena Neira (especialista en redes sociales) y Anabel Vázquez (experta en moda). Por su parte, Cristina Teva y Gui de Mulder entrevistarán a los actores en la alfombra roja.

—Desde RTVE (señal abierta) —

RTVE también contará con un programa especial por la entrega del Oscar. La emisión empezará a las 10:00 p.m. del 4 de marzo hasta las 1:30 a.m. del lunes 5 y podrá verse en el Canal 24 Horas o en su web.

PRESENCIA ESPAÑOLA

En esta ocasión ningún actor o director español ha sido nominado al Oscar 2018, ceremonia que de manera histórica ha contado con presencia del país europeo en anteriores ceremonias.

Si bien la entrega de premios no contará con españoles, en los últimos años Hollywood ha tenido una fuerte presencia de esta cultura, como Alejandro Amenábar (“Los otros”), Penélope Cruz (“Vicky Cristina Barcelona”), Javier Bardem (“No Country for Old Men”) y J.A. Bayona (“Un monstruo viene a verme”).

SOBRE LA ENTREGA DE PREMIOS

La ceremonia de este año será la nonagésima ocasión en la que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega las estatuillas a los mejores actores, directores y otros talentos de la industria.

Los nueve dramas nominados al Oscar 2018 tienen detalles que los hacen muy distintos, sea el romance de “Call me By Your Name”, la adaptación de la realidad de “Darkest Hour”, “The Post” y “Dunkirk” o la entrañable “Lady Bird”.

Sin embargo, son dos las películas favoritas para ganar en categorías como Mejor película, Mejor director y Mejor actriz: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Tres anuncios por un crimen”) de Martin McDonagh y “The Shape of Water” (“La forma del agua”) de Guillermo del Toro.

Para anunciar los ganadores del Oscar 2018, la Academia contará con estrellas como Jane Fonda, Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Rita Moreno, Eugenio Derbez, Lupita Nyong'o, Gal Gadot, Mark Hamill, Óscar Isaac, Lin-Manuel Miranda, Emily Blunt, Gina Rodríguez, Viola Davis, Emma Stone o la chilena Daniela Vega, protagonista de la cinta de Chile nominada al Oscar "Una mujer fantástica".

México tendrá un gran protagonismo en la gala, no solo gracias a las trece nominaciones de "The Shape of Water" y las dos candidaturas de la cinta animada "Coco" de Disney, que está inspirada en el Día de Muertos.

Dado que una de las nominaciones de "Coco" es al Oscar a Mejor canción por "Remember Me", una composición firmada por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, los mexicanos Natalia Lafourcade y Gael García Bernal junto al cantante estadounidense de ascendencia mexicana Miguel se encargarán de interpretar en directo este tema.

Por otro lado, los amantes de la moda y de la alfombra roja en los Oscar miran con cierto temor al cielo, ya que en los últimos días la lluvia y las temperaturas frías, si se comparan con lo agradable que suele ser el tiempo en Los Ángeles, han sido las protagonistas.La organización, como ya es habitual, ha colocado una carpa de plástico para proteger los 275 metros alfombra roja de las posibles precipitaciones antes de los Oscar.

Con 299 medios de comunicación acreditados para no perder detalle, los Oscar de este año llegan marcados por los numerosos escándalos sexuales en Hollywood y el impulso de los movimientos reivindicativos "Me Too" y "Time's Up", por lo que se espera que los artistas alcen su voz apoyando a las víctimas y mostrando su respaldo a la igualdad entre mujeres y hombres. No hay ningún llamado oficial, pero ya varias actrices dijeron que vestirán de negro en apoyo a la causa.



Este año solo cinco mujeres han sido nominadas en las categorías de dirección -la debutante Greta Gerwig ("Lady Bird") es la única este año- y Rachel Morrison ("Mudbound") es la primera nominada en dirección de fotografía en la historia.