Oscar 2018: estas son las candidatas a Mejor actriz principal

Frances McDormand, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; Saoirse Ronan, por "Lady Bird"; Meryl Streep, por "The Post"; Margot Robbie, por "I, Tonya"; y Sally Hawkins, por "The Shape of Water", compiten este domingo 4 de marzo por el Oscar a la mejor actriz protagonista.

McDormand es una de las grandes favoritas luego de llevarse el BAFTA y el Globo de Oro a mejor actriz en un drama, imponiéndose a Annette Bening ("Las estrellas no mueren en Liverpool "), Sally Hawkins ("La forma del agua"), Margot Robbie ("Yo, Tonya") y Saoirse Ronan ("Lady Bird").

Para Saoirse Ronan, la nominación por "Lady Bird" es la tercera de su carrera.

La actriz de 23 recibió a los 13 años su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por la película "Expiación, deseo y pecado" de 2007.

En 2016, vuelve a ser nominada en la categoría de Mejor actriz por el filme "Brooklyn". Es junto al actor Timothée Chalamet, la actriz más joven en postular este año a un premio Oscar.

Para Meryl Streep la nominación a Mejor actriz por "The Post" es la número 21 de su carrera.

La experimentada actriz de 68 años, ha ganado tres premios Oscar, tres Emmys y seis Globos de Oro durante sus 40 años en el teatro, el cine y la televisión.

En el caso de Margot Robbie, esta es su primera nominación al Oscar. La actriz de 27 años saltó a la fama en "El lobo de Wall Street", película protagonizada por Leonardo Di Caprio en 2013. Luego, la popularidad le sonreiría al interpretar al desquiciada Harley Quinn en "Escuadrón Suicida", sin embargo es por su papel en "I, Tonya" que sería reconocida por la Academia.

En "I, Tonya", Margot Robbie interpreta a la polémica patinadora Tonya Hardin.

Sally Hawkins inició su carrera como actriz de teatro. Ha sido ganadora a un Globo de Oro por "Happy-Go-Lucky" y ha sido nominada al Oscar en 2013 por "Blue Jasmine", interpretada por Cate Blanchet. Esta es su segunda nominación a los premios de la Academia por su papel de Elisa en "The Shape of Water" (La forma del agua) de Guillermo del Toro.