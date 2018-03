Oscar 2018: estas son las candidatas a Mejor película

"The Shape of Water” (La forma del agua), el fastuoso romance con un monstruo de Guillermo del Toro, es la favorita con 13 nominaciones a ganar el Oscar en la categoría Mejor película.

La película del mexicano del Toro postula en esta categoría junto a ocho producciones: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Lady Bird", "Get Out", "The Post", "Dunkirk", "Call Me By Your Name", "Darkest Hour" y "Phantom Thread".

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" llega a la gala del Oscar con cuatro nominaciones, entre ellas los de mejor película dramática, guion e interpretación femenina, para Frances McDormand.

"Lady Bird", la única película nominada por una mujer: Greta Gerwig, opta a cuatro premios, además de Mejor película, al de Mejor actriz y Mejor dirección.

"Get Out", película de terror estrenada hace un año es una de las grandes sorpresas del año pues es el primer filme de ese género nominado al Oscar desde 1999.

"Pensaba que se quedaría en un proyecto para mí mismo. ¿Quién querría apostar por una historia sobre racismo a través del género de terror sin ser la basura más ofensiva que puedas encontrar? Por eso tardé cinco años en encontrar la manera adecuada de abordar el filme", explicó Jordan Peele, el director de la cinta.

"Get Out" tiene cuatro nominaciones: Mejor película, Mejor actor, Mejor director y Mejor guión original.

"The Post", dirigida por Steven Spielberg, está protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep. La cinta fue destacada dentro de las categorías de "Mejor película" y "Mejor actriz".

La bélica "Dunkirk", del Christopher Nolan, consiguió ocho candidaturas. La cinta del director británico podría dar la sorpresa luego de imponerse en los BAFTA sobre "Baby Driver", "Blade Runner 2049", "The Shape of Water" y "Star Wars: The Last Jedi".

"Call Me By Your Name", cinta que narra la historia de un adolescente que se enamora del amigo adulto de su padre, opta a cuatro premios Oscar: Mejor película, Mejor actor, Mejor guion adaptado y mejor canción original.

"Darkest Hour", protagonizada por Gary Oldman, llega nominada en seis categorías además de Mejor película y Mejor actor: la de Mejor Maquillaje y Peinado", por la transformación de su protagonista como Winston Churchill, Mejor diseño de vestuario, Cinematografía y Diseño de producción.

Finalmente, "Phantom Thread", dirigida por Paul Thomas Anderson llega a la gala más importante del cine con seis nominaciones, entre ellas las de Mejor película y Mejor actor, el de Daniel Day‑Lewis quien con esta película pone fin a 47 años de carrera cinematográfica.