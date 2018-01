La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados a los Oscar, premios que se entregarán el 4 de marzo en una ceremonia conducida por Jimmy Kimmel.

Como se calculaba por los resultados de los Globos de Oro y los SAG Awards, las galas que ya se han realizado en la temporada de premios, "The Shape of Water" y "Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri" lideraron las nominaciones.

Las nominadas en la categoría Mejor película, la principal de la ceremonia de los Oscar, fueron:

"Call me By Your Name".

"Darkest Hour".

"Dunkirk".

"Get Out".

"Lady Bird".

"Phantom Thread".

"The Post".

"The Shape of Water".

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".