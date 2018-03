La nominación al Oscar 2018 para “The Shape of Water” (“La forma del agua”) de Guillermo del Toro confirma que las sensibilidades del director no han sido ignoradas por Hollywood; sus monstruos han calado en la Academia. El mexicano solo es el último de una larga tradición de cineastas que han utilizado a estas criaturas tan distintas a nosotros para contar historias muy humanas.

Si bien hay historias de monstruos más representativas, no podemos hablar de “The Shape of Water” sin mencionar “Creature from the Black Lagoon” (1954), película que marcó a un Del Toro todavía niño. Esa fue la historia de una criatura anfibia del Amazonas y su trágico encuentro con unos violentos expedicionarios.

Un par de décadas atrás, Universal Pictures había estrenado otro clásico, posiblemente una de las mayores historias del cine: “Frankenstein” (1931), basada en la novela de Mary Shelley sobre un científico que crea vida artificial. La cinta fue tan bien recibida que la criatura pasó a ser conocida con el apellido que, originalmente, fue de su padre.Pero los monstruos de la cultura popular no solo nacieron en Estados Unidos. Japón, por ejemplo ofreció al mundo “Godzilla”, historia de un reptil gigante que aterroriza Japón. Su legado se extiende en una treintena de películas.

Conoce otras emblemáticas cintas de monstruos en la galería que abre este artículo.

—Un monstruo en el Oscar 2018—

“The Shape of Water” cuenta la historia de Elisa Esposito (Sally Hawkins), conserje de un laboratorio que conoce a un anfibio con forma humana (Doug Jones), criatura retenida contra su voluntad por Richard Strickland (Michael Shannon). Elisa, su vecino Giles (Richard Jenkins) y su amiga Zelda (Octavia Spencer) desarrollan un plan para mantener a la criatura lejos del laboratorio y, eventualmente, liberarla en el mar. Compite por 13 premios Oscar.