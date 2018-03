Este domingo 4 de marzo lo mejor del cine de Hollywood será celebrado en la 90ª entrega de los premios Oscar, en la que compiten nueve películas, entre ellas: "The Shape of Water" (La forma del agua) que con sus 13 nominaciones parte como favorita.

Dirigida por Guillermo del Toro, "The Shape of Water" (La forma del agua) cuenta la historia de amor entre una mujer de limpieza muda y un humanoide anfibio atrapado en una base ultrasecreta en el Estados Unidos de la Guerra Fría.

Compiten con "The Shape of Water" (La forma del agua), "Three Billboards Outside Ebbing Missouri" (Tres anuncios por un crimen), "Dunkerque", "Call Me By Your Name" (Llámame por tu nombre), "The Post" (Los archivos del Pentágono), "Get Out" (¡Huye!), "Darkest Hour" (Las horas más oscuras), "Lady Bird" y "The Phantom Thread" (El hilo fantasma).

A propósito de la próxima gala del Oscar, recordemos en la galería que abre esta nota, a las películas que obtuvieron el ansiado trofeo de la Academia como Mejor filme.