Oscar 2019: Alfonso Cuarón ganó en Mejor cinematografía por "Roma"

Alfonso Cuarón se llevó en la categoría Mejor cinematografía su primer Oscar en la gala 2019 de los premios de la Academia. El director, quien suele tener a Emmanuel Lubezki como principal aliado para la fotografía de sus películas, esta vez se encargó de esta tarea, y fue recompensado con la estatuilla dorada.

Al subir al estrado, el cineasta agradeció a las actrices que protagonizan su película, a Netflix, a México y a Lubezki.

"Crear un solo plano requiere el trabajo de mucha gente, y las primeras personas a las que quiero dar las gracias son (las actrices) Yalitza Aparicio y Marina De Tavira", dijo el realizador sobre el escenario del Teatro Dolby.

"Si la trama de esta película se hizo con mis memorias, la confección se logró con las de esta maestro de la cinematografía. Esto es para ti, 'Chivo'", continuó el cineasta.

Sus rivales en ese campo eran Lukasz Zal ("Cold War"); Robbie Ryan ("The Favourite"); Caleb Deschanel ("Never Look Away") y Matthew Libatique ("A Star is Born").

Se trata de la tercera estatuilla que logra Alfonso Cuarón en su carrera tras las obtenidas por la dirección y el montaje de "Gravity" (2013).

EL DATO

Con este triunfo, Cuarón retoma la senda victoriosa de México en este campo tras el trío de premios recogidos por Emmanuel "El Chivo" Lubezki entre 2014 y 2016 por "Gravity", "Birdman" y "The Revenant".

(Fuente: El Comercio/ EFE)