Oscar 2019: los récords que podrían romper Alfonso Cuarón y "Roma" este domingo

"Roma" y Alfonso Cuarón tienen una cita con la historia este domingo en la gala de los Oscar 2019, donde, entre otros récords, podría convertirse en la primera película en español (y mixteco) en ganar la estatuilla al Mejor filme.

Todo lo que rodea a este aclamado largometraje del realizador mexicano, que es el gran favorito para los Oscar con diez nominaciones, apunta a lo inusual.



Con fotografía en blanco y negro, rodada en 65 milímetros y con un sonido que explota todas las posibilidades del sistema Dolby Atmos, este personal relato de la infancia de Cuarón y de su relación con la niñera Libo ya hizo historia al ser la primera cinta en español en figurar como nominada a la Mejor película de los premios de la Academia de Hollywood.



"Roma" también aspira a otorgar el primer Oscar a la mejor película a una plataforma digital, en este caso Netflix, lo que sería sin duda un signo de los nuevos tiempos en el cine.



El portal Netflix acaba de hacer público el detrás de cámaras de la película "Roma" de Alfonso Cuarón. (Foto: Netflix)

Al margen de la categoría reina de los Oscar, "Roma" podría dar la gloria a México si se llevara el reconocimiento a Mejor cinta de habla no inglesa, un galardón que se le resiste al cine mexicano pese a haber tenido contendientes de altura como "Amores perros" (2000) o "El laberinto del fauno" (2006).



LOS RÉCORDS DE UNA CINTA EN ESPAÑOL

Rizando el rizo, "Roma" también tiene ante sí el reto de ser la primera obra en ganar el Oscar a Mejor película y Mejor cinta de habla no inglesa.

Cuarón, por su parte, empató con sus cuatro nominaciones por "Roma" (como productor en Mejor película, Mejor director, Mejor guion original y Mejor fotografía) el récord de menciones para una sola persona por una misma película.

Warren Beatty con "Heaven Can Wait" (1978) y "Reds" (1981), los hermanos Coen con "No Country for Old Men" (2007), y el compositor Alan Menken con "Beauty and the Beast" (1991) completan el exclusivo club de artistas con un póker de candidaturas por un solo largometraje.



Cuarón tratará también de extender la excepcional racha de México en el premio de Mejor director de los Oscar. Y es que solo Damien Chazelle en 2017 con "La La Land" pudo interrumpir el incontestable dominio mexicano en los últimos años en esta categoría, donde ganó Cuarón en 2014 con "Gravity"; Alejandro González Iñárritu en 2015 y 2016 con "Birdman" y "The Revenant"; y Guillermo del Toro en 2018 por "The Shape of Water".

Aunque lo tiene muy difícil ante la favorita Glenn Close ("The Wife"), Yalitza Aparicio, extraordinaria como Cleo en "Roma", se convertiría en la primera artista en ganar el Óscar a la Mejor actriz por un papel en lengua hispana (las latinas Penélope Cruz o Rita Moreno, por ejemplo, ganaron dos estatuillas por "Match Point" y "West Side Story", respectivamente, pero con roles en inglés).



LAS MUJERES DE "ROMA"

Debutante en la gran pantalla, Aparicio se uniría, si ganara, a actrices como Barbra Streisand ("Funny Girl", 1968) o Julie Andrews ("Mary Poppins", 1964) que se coronaron en los Oscar con su primer papel en el cine.



Las nominadas al Oscar 2019 Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, ambas de México. (Foto: Agencias)

Otra mujer que ya ha pasado a los anales de los Oscar gracias a "Roma" es Gabriela Rodríguez, la primera productora latina en optar al Oscar a Mejor película. Y es que, al margen de Cuarón, de Aparicio y de Marina de Tavira, nominada a Mejor actriz de reparto y que completa el trío de las caras más populares de la película, "Roma" incluye a todo un equipo "all-star" de artistas y técnicos que serán candidatos en los Oscar.

De esta manera, el asombroso sonido de "Roma" podría llevarse los reconocimientos a Mejor edición (Sergio Díaz y Skip Lievsay son los nominados) y Mejor mezcla (Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García).



Los elogios de la Academia también alcanzaron al sobresaliente diseño de producción de la cinta por el que podrían alzarse como vencedores en los Oscar Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez.



PRONÓSTICO RESERVADO

En resumen, la atención de los fans de "Roma" estará puesta en las diez candidaturas que tiene la cinta en los Oscar: Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto, Mejor película de habla no inglesa, Mejor guion original, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido.



Y más allá de lo que suceda finalmente en la gala del domingo en Los Ángeles, "Roma" puede estar satisfecha por su muy dulce recorrido, ya que se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia, ganó dos Globos de Oro (mejor director y mejor película extranjera), obtuvo el Goya a Mejor película iberoamericana y se hizo con cuatro Bafta (incluyendo Mejor cinta y Mejor dirección).