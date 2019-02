Oscar 2019: ¿Alfonso Cuarón fue el único director de fotografía de "Roma"?

En el Oscar 2019 "Roma", de Alfonso Cuarón, se llevó los premios de Mejor película extranjera, Mejor dirección y Mejor fotografía. Este último galardón llama la atención porque, por primera vez en la historia, es otorgado al mismo director de la cinta. Pero hay un detalle que ha motivado discusiones.

►Oscar 2019: el día en que los hombres eclipsaron a las mujeres en la alfombra roja

►Oscar 2019: Rami Malek y su caída tras ganar el premio por "Bohemian Rhapsody"

Al aceptar la estatuilla a Mejor fotografía, Cuarón agradeció a su colaborador de toda la vida, Emmanuel 'el Chivo' Lubezki, que en esta ocasión no trabajó con él; pues tuvo conflictos en su itinerario por compromisos previos. Pero Cuarón no habría trabajado en la fotografía sin ayuda.

Cuando el rodaje de "Roma" terminó en 2017, Alfonso Cuarón dijo que filmó la película con el fotógrafo Galo Olivares, al que describió como un "fotógrafo joven, nuevo, con un ojo excepcional". ¿Significa que Olivares también hizo de director de fotografía? Una vez la película se estrenó, los créditos señalan que Olivares cumplió funciones de "operador de cámara" y "colaboración cinematográfica".

Este lunes la web especializada en cine Zoom F7 publicó dos presuntas hojas de llamado de "Roma", documentos vitales en la producción. Se trata de las hojas correspondientes al primer y último día de la filmación; en las cuales tanto Alfonso Cuarón como Galo Olivares aparecen junto a las siglas DOP, que en inglés significan director de fotografía.

►Oscar 2019: "Shallow" de Lady Gaga fue premiada como Mejor canción original

►Oscar 2019: así festejaron los ganadores en la fiesta post premios | FOTOS

¿Olivares fue o no co-director de fotografía en "Roma"? De momento, él no se ha pronunciado. GQ menciona que, según algunas versiones, hubo un problema entre Cuarón y Olivares. Aún así, queda la duda de por qué el director no agradeció a su colaborador en la ceremonia.