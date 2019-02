Oscar 2019: "Black Panther" ya lleva dos premios de la Academia

"Black Panther" acaba de ganar sus dos primeros premios Oscar de la noche. La película del universo cinematográfico de Marvel se alzó con los galardones en las categorías de Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario.

La película, que cuenta las aventuras de los habitantes de Wakanda, también está nominada a Mejor Película, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Edición de Sonido y Mejor Sonido.

"Black Panther" ganó el premio a Mejor Diseño de Vestuario al imponerse a películas como "The Ballad of Buster Scruggs", "The Favourite", "Mary Poppins Returns" y "Mary Queen of Scots".

En la categoría de Mejor Diseño de Producción, la película de Marvel se impuso a "Mary Poppins Returns", "First Man", "The Favourite" y "Roma".