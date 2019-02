Oscar 2019: una gala sin presentadores y sin candidatas preferidas para Mejor película

No habrá ningún anfitrión que abra la ceremonia del Oscar 2019 con el tradicional monólogo. Tampoco bromas ni pullas a los actores. Se ha informado de recortes en el programa musical, pero pocos se quejan de los dos conciertos que animarán la noche: el de la banda británica Queen (con Adam Lambert como vocalista) y el de la diva pop Lady Gaga y el actor Bradley Cooper, quienes no se prodigan juntos en los escenarios. Bajo presión para ofrecer un espectáculo que atraiga a los espectadores tras los mínimos históricos de audiencia el año pasado, los productores tratan de sacar el máximo partido a la música para atraer nuevos públicos.

Pero quizá la carencia que caracterice a la nonagésima primera edición de los premios Oscar sea la de los favoritos en sus principales categorías. En efecto, pocas veces las quinielas han estado tan abiertas como este año. Hay tantas predicciones como medios opinando, mientras que los premios de los sindicatos tampoco se ponen de acuerdo para elegir la mejor película: los actores premiaron a "Black Panther" en los SAG; los directores eligieron a "Roma" en los DGA; los productores optaron por "Green Book" en los PGA; los editores votaron por "The Favourite" y "Bohemian Rhapsody" en los Eddies; los guionistas destacaron a "Eight Grade" y "¿Podrás perdonarme algún día?" en los WGA, mientras que los directores de fotografía respaldaron a "Cold War" en los ASC. Aunque los miembros de la academia no suelen seguir las tendencias que señalan estos galardones previos, nunca había ocurrido que los filmes ganadores de los WGA no estén siquiera nominados al Oscar a Mejor Película.

APOSTAR POR LA ESTRELLA

El desconcierto general se hace evidente en los sitios de apuestas. Para Betsson, la casa local de apuestas online, la cinta que lidera la lista de candidatos a Mejor Película es "Roma" con una tímida cuota de 1,25, aunque posee un 67% de probabilidades de ganar.

►Haz tus predicciones para los Oscar 2019 y gana entradas al cine para dos personas:

Categorías como Mejor Actor o Mejor Actriz evidencian más el fervor de los fans que el cálculo cinéfilo. Por ello, no sorprende que Rami Malek lidere las apuestas por su papel en "Bohemian Rhapsody" (cinta vapuleada por la crítica) con un rotundo 71% de probabilidades. Le siguen Christian Bale con un destacado 21% por su extraordinaria transformación en el vicepresidente Dick Cheney en "Vice" y Bradley Cooper por "Nace una estrella" con un 5%.

EN VIDEO: Tráiler de "Bohemian Rhapsody", la película sobre Queen y Freddie Mercury. (Fuente: Difusión)

Por su parte, Glenn Close de "The Wife" ("The Wife") es la favorita a Mejor Actriz con una clara cuota de 1,17, mientras que pocos apuestan por su rival, Olivia Colman, nominada por su papel en "The Favourite". Su cuota en las apuestas alcanza 5 puntos.

Asimismo, en la categoría Mejor Actor de Reparto, es favorito Mahershala Ali por su papel en "Green Book", mientras que como Mejor Película Animada, lidera la categoría "Spider-Man: un nuevo universo" pagando una cuota de 1,07. Invencible para los apostadores.

LAS PREDICCIONES DE EL COMERCIO

​

Estas son nuestras candidatas favoritas:

Mejor Canción Original

"Shalow" de Lady Gaga

Todo apunta a que la diva recibirá su primer Oscar. El tema lidera las listas musicales de EE.UU. por semanas y, claro, ser el 'remake' del clásico "A Star is Born" ayuda.

Mejor director

Alfonso Cuarón

Le espera una dura competencia, pero tiene a su favor el triunfo en las premiaciones previas. Con la notable "Roma", el mexicano podría repetir la estupenda cosecha de "Gravity".

Mejor Actor

Christian Bale

Aunque Rami Malek le pisa los talones, nos inclinamos ante el ganador del Globo de Oro por "Vice". Ya ganó un Oscar por "The Fighter".

Mejor Actriz

Glenn Close

Quizá sea la categoría con la más clara favorita. Tras siete nominaciones sin ganar, podría ser la gran noche de la protagonista de "The Wife", filme sin menciones en otras categorías.

Mejor película animada

"Spider-Man: un nuevo universo"

Tras ganar el Globo de Oro y el Bafta, estamos ante otra indiscutible favorita. No solo por méritos propios, sino porque su competencia se encuentra varios cuerpos detrás.