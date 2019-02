Oscar 2019: una ceremonia cada vez más diversa

Una película de acción de superhéroes de raza negra. Un filme sobre una empleada doméstica mexicana de origen indígena. Un retrato de una estrella de rock gay e inmigrante. El primer Oscar para Spike Lee.

►Queen en los Oscar 2019: las reacciones de las estrellas durante el show de la banda

►Oscar 2019: Ceremonia más corta propició aumento de audiencia del evento

Los Oscar de 2019 fueron una victoria para películas que cuentan historias de un rango amplio de perspectivas raciales y culturales, marcando un importante cambio tres años después de que los principales premios de la industria fueron criticados por ignorar el trabajo de artistas que no fueran blancos.

"Green Book", una historia de injusticia racial en el sur de Estados Unidos en la década de 1960, ganó el premio a Mejor Película, el máximo honor de la noche. En su discurso de aceptación, el director Peter Farrelly dijo que el filme, sobre un pianista negro y su chofer blanco, era "sobre el amor a pesar de las diferencias".

"Green Book" ganó tres premios, al igual que "Roma", un filme en blanco y negro hablado en español sobre una empleada doméstica indígena, y "Black Panther", una película de superhéroes de Marvel con un elenco mayormente negro.

"BlacKkKlansman", de Spike Lee, sobre un detective negro que se infiltra en el Ku Klux Klan, también fue premiada.

"Es un avance real que cualquier película sobre raza logre ganar", dijo Kevin Willmott, quien es afroamericano y uno de los guionistas de "BlacKkKlansman" que ganaron un Oscar por el guión. "Cuando comencé en la industria, era realmente malo. Y hemos recorrido un largo camino desde entonces", agregó.

Mahershala Ali, una de las estrellas en "Green Book", fue uno de los dos actores negros en recibir premios por actuación, al ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Por su parte, Regina King, quien interpreta a una madre protectora en "If Beale Street Could Talk", obtuvo el galardón como Mejor Actriz de Reparto.

El mexicano Alfonso Cuarón, quien ganó el Oscar a Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película en Lengua no Inglesa por "Roma", agradeció a la Academia en su discurso por reconocer un filme con un personaje protagónico "que ha sido históricamente relegado al fondo del cine".

Detrás del escenario, sin embargo, resaltó que los hispanos estadounidenses están "todavía realmente mal representados" en los papeles cinematográficos.

►Oscar 2019: Stanley Donen y más olvidados en recuento de estrellas fallecidas | FOTOS

►Oscar 2019: la verdadera razón por el cuál la ceremonia no tuvo presentador

Rami Malek, cuyos padres emigraron de Egipto a Estados Unidos, ganó el premio a Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody". Malek señaló que de niño era escéptico sobre sus posibilidades en Hollywood debido a su contexto cultural.

Spike Lee, el aclamado director negro, recibió su primer Oscar el domingo por Mejor Guión Adaptado de "BlacKkKlansman", después de una carrera de décadas que incluyó una famosa derrota en los Oscar en 1989 con su filme "Do The Right Thing".