Oscar 2019: datos curiosos sobre "Roma", la película que puede hacer historia esta noche

Convertirse en la primera obra en español que consigue el Oscar a la mejor película o ser la primera cinta de México en alzarse con el Oscar a la mejor película extranjera son solo algunos de los hitos que puede lograr "Roma" este domingo en la gran fiesta del cine.

En realidad, la obra de Alfonso Cuarón ya rompió barreras al ser la primera cinta en español en figurar como nominada a la mejor película en los Oscar. Si termina llevándose el galardón, sería el primero en esa categoría para una plataforma digital, en este caso Netflix.

Además, podría erigirse en la primera obra que gana el Oscar a Mejor película y Mejor cinta de habla no inglesa.

Esta historia, una oda al matriarcado en el que Cuarón se crió y una carta de amor a su niñera, es una de las grandes favoritas para la gala de este domingo gracias a sus 10 nominaciones, las mismas que "The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos.

La estatuilla a Mejor película la disputarán "BlacKkKlansman", "Black Panther" -la primera cinta de superhéroes que consigue este reconocimiento-, "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", "Roma" y "A Star is Born".

Las candidaturas de "Roma" son a Mejor película (Cuarón figura como productor), Mejor director (Cuarón), Mejor actriz (Yalitza Aparicio), Mejor actriz de reparto (Marina de Tavira), Mejor película de habla no inglesa, Mejor fotografía (Cuarón), Mejor guion (Cuarón), Mejor diseño de producción, Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido.

Es la décima película de habla no inglesa que obtiene la nominación en la categoría reina. Las anteriores fueron "Grand Illusion", "Z", "The Emigrants", "Cries and Whispers", "The Postman (Il Postino)", "Life Is Beautiful", "Crouching Tiger, Hidden Dragon", "Letters from Iwo Jima" y "Amour".

Cuarón, en su segunda nominación como mejor director (ya resultó ganador con "Gravity"), se verá las caras con Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite") y Adam McKay ("Vice").

INTENSA COMPETENCIA

"Roma" es, sin duda, la favorita para triunfar como Mejor película de habla no inglesa, un espacio donde lidiará con "Capernaum" (Líbano), "Cold War" (Polonia), "Never Look Away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).

Por su parte, Yalitza Aparicio luchará por el Oscar a la Mejor actriz junto a Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favorite"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Lady Gaga ("A Star is Born"), esta última nominada además a la Mejor canción por "Shallow".

Asimismo, Marina de Tavira se medirá en el campo de Mejor actriz de reparto por "Roma" con Amy Adams ("Vice"), Regina King ("If Beale Street Could Talk") y Emma Stone y Rachel Weisz (ambas por "The Favourite").

El acento español lo pondrá la presencia del cortometraje "Madre" de Rodrigo Sorogoyen, que competirá con "Detainment", "Fauve", "Marguerite" y "Skin".

Sorogoyen es el séptimo director español que consigue una nominación al Mejor corto en los Oscar.

El primero fue Juan Carlos Fresnadillo en 1996, con "Esposados", y le siguieron Nacho Vigalondo ("7:35 de la mañana", 2004); Javier Fesser ("Binta y la gran idea", 2006); Borja Cobeaga ("Éramos pocos", 2006); Esteban Crespo ("Aquel no era yo", 2013) y Juanjo Giménez ("Timecode", 2016).

Además, Viggo Mortensen ("Green Book"), con fuertes lazos con Argentina y España, competirá como mejor actor con Christian Bale ("Vice"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Bradley Cooper ("A Star Is Born") y Willem Dafoe ("At Eternity's Gate").

Asimismo, la española Nuria González Blanco figura como productora del cortometraje animado "Late Afternoon".

