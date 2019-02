Oscar 2019: "Free solo", el documental que podría llevarse el premio

El escalador estadounidense Alex Honnold tiene la filosofía de un samurai. Su última hazaña, ascender sin cuerdas los 914 metros, de El Capitán, en el Valle Yosemite (Estados Unidos), le ha dado pase a los Oscar por el documental "Free solo".

"Free solo" fue codirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y el también fotógrafo y montañero Jimmy Chin, y ahora es una de las cinco finalistas al Oscar al mejor documental este año. Muestra la espectacular proeza llevada a cabo en la primavera de 2017. Ningún otro escalador lo había conseguido antes. Posiblemente ninguno se lo había planteado siquiera.



Honnold duerme en una autocaravana, no come carne y vive para la escalada. La película relata cómo este californiano de 33 años se prepara física y mentalmente, a la vez que va trazando su complejo retrato psicológico: una infancia complicada -"nunca supe lo que era un abrazo", llega a decir-, un padre con síndrome de Asperger que murió demasiado pronto y una madre que le hacía sentir que nunca era suficientemente bueno.



El niño tímido encontró en la escalada un camino hacia la perfección. Para él era más fácil escalar sin cuerda que pedir a alguien que le acompañara para sujetarla. "No se trata de reprimir el miedo", explica en el documental, "sino de atravesarlo, de expandir la zona de confort practicando una serie de movimientos, una y otra vez".

En un momento de la película, Honnold se somete a un examen médico para comprobar si en su cerebro hay algo anormal, y el análisis desvela que su amígdala -el órgano asociado al miedo- prácticamente no tiene actividad. "Quizás está cansada porque estuvo demasiados años encogida", señala el escalador.



Otra clave del relato es su relación sentimental con Sanni, una chica de 26 años a la que conoció en la firma de uno de sus libros, y la manera en que él vive esa relación, en ocasiones como una amenaza a la coraza mental que le sirve para lograr sus retos.

Sus conceptos de la vida son opuestos, explica Honnold. Ella aspira a ser feliz. El está convencido de que nada bueno ocurre cuando eres feliz y vives cómodo.



Todas estas capas enriquecen un filme que culmina con la ejecución de esa delicada, hermosa y letal coreografía de un hombre solo trepando hacia el cielo por una pared prácticamente sin salientes.

Lo que no muestra el documental es la otra hazaña, la de rodarlo ascendiendo por esa misma pared, eso sí, con cuerda, y cargados con todo el equipo de grabación. Aunque en este caso, según cuenta Chin, lo más difícil fue responder al dilema ético de filmar o no a alguien sabiendo que con un solo paso en falso puede morir, y que la presencia de las cámaras podía ser un elemento de distracción añadida.



De momento esta historia de coraje y superación se ha llevado un Bafta del cine británico y tres premios Critics Choice.

El Oscar se lo disputará el próximo domingo con "Hale county this morning, this evening", sobre la vida de los habitantes del condado de Hale, en Alabama; "Minding the gap", una historia de jóvenes skaters; "Of father and sons", sobre la guerra en Siria, y "RGB", un biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg.