Oscar 2019: Kevin Hart anuncia que será el anfitrión de la gala

El actor Kevin Hart, de 39 años, se encuentra más feliz que nunca al anunciar que será el anfitrión de la siguiente edición de los premios Oscar 2019.

"Durante años me han preguntado si alguna vez presentaría los Oscar y mi respuesta siempre fue la misma… Dije que sería una oportunidad como comediante única en la vida y que sucedería cuando tuviera que suceder", escribió Kevin Hart en Instagram.

El comediante indicó que se siente "increíble" poder ser parte de la "legendaría lista" de personalidades que se han desempeñado como maestros de ceremonias en la gama más importante del cine.

"Agradezco a la Academia de Hollywood por la oportunidad… Ahora toca estar a la altura", sentenció.

Kevin Hart es uno de los comediantes más famosos dentro de los Estados Unidos. El actor ha participado en películas como "Ride Along" (2014), "Central Intelligence" (2016) o "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017).