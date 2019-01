"No tengo ni un poco de homofobia en mi cuerpo". Así se pronunció Kevin Hart en el más reciente programa de Ellen Degeneres, donde habló sobre la oferta que recibió para conducir el Oscar, a la cual renunció al resurgir unos tuits en los que hace comentarios contra la comunidad LGBTIQ. Él aún quiere participar como presentador de la ceremonia.

"Nadie dice, 'chicos, han pasado 10 años'. No, los titulares no dicen '10 años atrás se disculpó'. Nadie está encontrando las disculpas, nadie encuentra los videos donde lo mencioné", dijo Hart en la entrevista; donde reitera que "ya no bromea" de ese modo.

"Que me pongan en una posición donde me dan un ultimátum: 'Kevin, discúlpate o encontramos otro conductor'. Cuando me dieron ese ultimátum, esto se estaba convirtiendo en una nube. (…) Quiero traer diversión al Oscar", declaró.

Tras esas palabras Ellen DeGeneres le dijo a Hart que llamó a la Academia de Artes y Ciencias del Cine, entidad que le dijo que sigue interesada en tener a Hart en la ceremonia.

Hart, por su parte, respondió que aceptar conducir el Oscar sería difícil para él luego del resurgimiento de sus mensajes; algo que él considera un ataque personal. "Es difícil para mí porque fue un ataque, esto no fue una coincidencia. Que el día después de recibir el trabajo los tuits se manifestaron desde el 2008. (…) Es un ataque malicioso".

De momento, la Academia aún no anuncia quién reemplazará a Kevin Hart en la conducción del Oscar. Mientras tanto, queda pendiente el anuncio de nominaciones, que se dará la mañana del martes 22 de enero.

DATO

El Oscar 2018 se entregará el domingo 24 de enero desde Los Ángeles, California.