Oscar 2019: Lady Gaga hizo historia en la gala con su millonario collar

No pocos notaron la similitud entre el look de Lady Gaga en el Oscar 2019 con el de Audrey Hepburn en la película "Breakfast at Fiffany's"; pero no se trató de parecidos solo por el vestido o el peinado, sino por la joya que la artista llevó en el cuello.

Se trata del Diamante Amarillo de Tiffany, una de las joyas más caras del mundo con un valor de US$ 30 millones. Descubierto originalmente en la mina Kimberley de Sudáfrica en 1878, esta pieza de 141 años jamás había sido llevada a una alfombra roja.

"Lady Gaga es la mayor creadora, innovadora y rompedora de reglas, y me emociona que ellaa vista el legendario Diamante Tifanny en el show de la alfombra roja por primera vez", indicó el jefe artístico de la marca, Reed KRakoff, a People.

El Diamante Amarillo de Tiffany fue utilizado por Audrey Hepburn en la campaña publicitaria de "Breakfast at Tiffany's" y se sabe que, desde entonces, nadie o había vuelto a utilizar

La noche del domingo 24 de febrero, Lady Gaga se llevó el Oscar a Mejor canción original por "Shallow", tema principal de la película "A Star is Born", ópera prima del actor y director Brtadley Cooper.