Oscar 2019: la Academia revela este martes la lista completa de nominados

Los miembros de la Academia han elegido. Lo mejor de la industria cinematográfica ya ha sido seleccionado y este martes la lista de nominados a los premios Oscar 2019 finalmente se dará a conocer.

La mexicana "Roma" (de Alfonso Cuarón) -tras recibir reconocimientos en los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards- será la favorita de la jornada en la que también podrían dar la sorpresa "Green Book", de Peter Farrelly, y "A Star is Born", de Bradley Cooper.

La lectura de los nominados comenzará a las 8:20 a.m. (hora Perú, México, Nueva York, Ecuador, Colombia/ zona ET) en una ceremonia conducida por Tracee Ellis Ross y Kumail Nanjiani.

En esta nota iremos actualizando en vivo la lista de nominados:

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor diseño de vestuario

Mejor edición

Mejor banda sonora

Mejor corto de animación

Mejor película corta de acción real

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor película de animación

Mejor fotografía

Mejor dirección

Mejor documental

Mejor cortometraje documental

Mejor película en lengua extranjera

Mejor maquillaje y peinado

Mejor película

Mejores efectos especiales

Mejor guión adaptado

Mejor guión original

Mejor canción

Mejor diseño de producción

LO QUE DICEN LAS PREDICCIONES

Antes del anuncio de nominados a los Oscar 2019, los medios especializados han hecho sus vaticinios para las categorías principales.

Para "Usa Today" estos serían los resultados:

Mejor película: "A Star is Born", "Roma", "Green Book", "BlacKkKlansman", "Vice", "Bohemian Rhapsody", "Crazy Rich Asians" o "Black Panther", "The Favourite", "A Quiet Place y If Beale Street Could Talk".

Mejor actor: Christian Bale (Vice), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Bradley Cooper (A star is Born), Viggo Mortensen (Green Book), John David Washington (BlacKkKlansman), Ethan Hawke (First Reformed), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Robert Redford (The Old Man & the Gun).

Mejor actriz: Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born),

Olivia Colman (The Favourite), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Emily Blunt (Mary Poppins Returns), Yalitza Aparicio (Roma) y Elsie Fisher (Eighth Grade).

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali (Green Book), Adam Driver (BlacKkKlansman), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?), Timothee Chalamet (Beautiful Boy), Sam Elliott (A Star Is Born), Sam Rockwell (Vice), Michael B. Jordan (Black Panther).