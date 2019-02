Oscar 2019: así fue el paso de la mexicana Marina de Tavira por la alfombra roja

Marina de Tavira, la otra actriz mexicana nominada al Oscar 2019 por su participación en "Roma", hizo su llegada a la alfombra roja de los premios de la Academia.

"Será que esto es real... todavía me cuesta creer que sea real", declaró la actriz de 44 años a su paso por la alfombra roja.

De Tavira está nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto junto a actrices como: Amy Adams ("Vice"), Emma Stone ("The Favourite"), Regina King ("If beale Street could talk") y Rachel Weisz ("The Favourite").



"Roma", un proyecto muy personal del mexicano Alfonso Cuarón puede cambiar este domingo drásticamente la historia de Hollywood: en 90 años de los Oscar, ninguna producción hablada en un idioma diferente al inglés se ha llevado el mayor premio de la noche, el de mejor película.

Y "Roma", un filme independiente en blanco y negro, hablado en español y en un dialecto indígena, tiene bastantes chances de romper con esta tradición casi centenaria.

El drama autobiográfico del ya oscarizado Alfonso Cuarón, que acumula un total de 10 nominaciones, relata la historia de las dos mujeres que marcaron la infancia del propio director: su madre, en pleno proceso de separación de su marido, y una joven empleada doméstica de origen indígena, embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.



A través de ellas -interpretadas por las nominadas Marina de Tavira y Yalitza Aparicio, respectivamente- la película ofrece un profundo retrato de los conflictos y jerarquías sociales del turbulento México de los años 70.