Oscar 2019 nominados: dónde, cuándo y cómo ver la gala de anuncio 

Luego de los Globos de Oro, los premios del sindicado de productores, los Critics' Choice Awards y el anuncio de los BAFTA, muchos ya tienen claras sus predicciones para la gala de los Oscar 2019; sin embargo el panorama será mucho más claro este martes cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revele en una gala en vivo su lista de nominados.

La ceremonia de anuncio se realizará la mañana de este martes 22 de de enero y contará con los comediantes Kumail Nanjiani ("Silicon Valley") y Tracee Ellis Ross ("Black-ish") como conductores.

El anuncio de los nominados a los Premios de la Academia se podrá seguir en directo de manera gratuita vía streaming en diferentes plataformas online, como desarrollaremos a continuación en esta nota.

►"Green Book" gana en los PGA Awards y se abre paso rumbo a los Oscar 2019

►En la entrega de los Oscar 2019 el show debe continuar... sin presentador



DÓNDE VER LA TRANSMISIÓN

La ceremonia de anuncio de nominados a los Oscar 2019 se dividirá en dos partes. La primera de ellas comenzará a las 8:20 a.m. (horario ET) y a las 5:20 a.m. (horario PT). La segunda parte, tras una breve pausa, irá desde las 8:30 a.m. (horario ET) /5:30:30 a.m. (horario PT).

La Academia hará streaming oficial online en vivo desde todas sus plataformas digitales: las webs Oscar.com y Oscars.org, y sus páginas de Twitter, YouTube y Facebook.

►Globos de Oro 2019: las posibilidades de "Roma" para los próximos premios Oscar

►¿"Green Book" será la sorpresa en los premios Oscar 2019?



Este es el enlace oficial del streaming desde YouTube del anuncio de los nominados a los Oscar 2019:

EN VIVO: anuncio de nominados Oscar 2019. (Fuente: YouTube)

ORDEN DE LAS CATEGORÍAS

Como explicábamos, el anuncio de nominados se dividirá en dos partes. En la primera parte se anunciarán a los elegidos en las siguientes categorías:

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor diseño de vestuario

Mejor edición

Mejor banda sonora

Mejor película corta de animación

Mejor película corta de acción real

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido

En la segunda parte se anunciarán a los nominados de las siguientes categorías:

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor película de animación

Mejor fotografía

Mejor dirección

Mejor documetnal

Mejor cortometraje documental

Mejor película en lengua extranjera

Mejor maquillaje y peinado

Mejor película

Mejores efectos especiales

Mejor guión adaptado

Mejor guión original

Mejor canción

Mejor diseño de producción