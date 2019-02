Oscar 2019 predicciones: "Roma" y las favoritas para Mejor película extranjera

Las películas nominadas al Oscar 2019 en la categoría Mejor película en lengua extranjera tiene algo en común: se basan en la vida real y, en algunos casos, en experiencias muy personales.

Niños de la calle en el Líbano, una tormentosa historia de amor durante la Cortina de Hierro y la vida cotidiana de una empleada doméstica mexicana son algunas de las tramas de las candidatas.

Mientras la polaca "Cold War" y la alemana "Never Look Away" están ambientadas décadas atrás, la japonesa "Shoplifters" y la libanesa "Capernaum" abordan temas contemporáneos. Y "Roma", por su parte, es la película más personal del mexicano Alfonso Cuarón.

"Roma", inspirada en la infancia de Cuarón en la década de 1970 en el barrio de la Colonia Roma de la Ciudad de México, es considerada la favorita para llevarse el domingo no solo el Oscar a la Mejor película en lengua no inglesa, sino también podría hacer historia al ganar el premio a Mejor película.

La cinta, rodada totalmente en blanco y negro, está inspirada en las dos mujeres que criaron a Cuarón: su madre y una trabajadora doméstica. "El material de origen fueron mis recuerdos, pero luego la película cobró vida propia", dijo Cuarón. "Ahora mis recuerdos están teñidos por la película".

AMOR Y CAOS

El director polaco Pawel Pawlikowski se inspiró en sus padres para crear "Cold War", un oscuro romance entre un pianista y una cantante ambientado tanto en la Polonia liderada por los comunistas como en la Francia de la posguerra. Los personajes principales, Wiktor y Zula, llevan el nombre de sus padres.

"Fue muy personal al principio, porque de ahí surgió la idea", dijo Pawlikowski. "Está inspirado en la relación tempestuosa y caótica que involucró muchos divorcios, separaciones, matrimonios con otras personas, volver a casarse, mudarse de país y todo eso", relató.

Florian Henckel von Donnersmarck también miró hacia la Segunda Guerra Mundial para "Never Look Away". La historia de un aproblemado artista en la Alemania nazi y luego en la Alemania oriental gobernada por los comunistas se extiende por cuatro décadas. Donnersmarck nació en Alemania Occidental en 1973 y pasó parte de su vida en Estados Unidos.

En el drama del director japonés Hirokazu Kore-eda "Shoplifters", una anciana viuda, tres adultos, un niño y una niña se unen en torno a la necesidad económica y emocional. Roban para complementar sus bajos ingresos mientras se esconden de las autoridades tras secuestrar a la niña de manos de unos padres abusivos.

La directora libanesa Nadine Labaki buscó a niños de la calle para contar en "Capernaum", la historia de un niño de 12 años que trata de evitar que su hermana menor se case.

La trama se basó en gran medida en los eventos que Labaki presenció o los miembros del reparto experimentaron y la película se tardó más de cuatro años en realizarse. El joven protagonista de la película es interpretado por un refugiado sirio, otro encarcelado durante el rodaje y un tercero deportado a Kenia.

PREDICCIONES PARA ESTA CATEGORÍA

Los reporteros de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle hicieron sus pronósticos para este apartado del Oscar 2019. Además de sus vaticinios, también opinaron sobre cuál sería el veredicto más justo.

Todas las nominadas:

"Capernaum" (Líbano)

"Cold War" (Polonia)

"Never Look Away" (Alemania)

"Roma" (México)

"Shoplifters" (Japón)

Según Bahr :

Ganará: "Cold War".



Debería ganar: "Cold War".



Aunque tendría mucho sentido que "Roma" ganara tanto mejor película como mejor película extranjera, pienso que algunos votantes asumirán que se llevará el premio mayor y posiblemente eso los divida y favorezca a la segunda favorita, la muy merecedora "Guerra fría", que incidentalmente fue también mi cinta predilecta del 2018.

Según Coyle :

Ganará: "Roma".



Debería ganar: "Shoplifters".



"Roma" merece muchos de los elogios que ha recibido. Pero su apoteósica barrida de premios esta temporada ha oscurecido a un grupo tremendamente bueno de cintas en lengua extranjera, varias de las cuales -incluidas "Cold War", "Shoplifters" y la ignorada "Burning"- favorezco. "Shoplifters" de Hirokazu Kore-eda, que ganó la Palma de Oro en Cannes, está hecha con tal delicadeza que uno nunca ve venir su profundidad. Puede que nunca piensen en la familia del mismo modo después de verla lo cual es, irónicamente, parte del mensaje de "Roma" también.

(Fuente: AP/ Reuters)