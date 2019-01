Oscar 2019:  estas son las nominadas a Mejor canción original

La Academia dió a conocer este martes a los nominados a los premios Oscar 2019. En la categoría Mejor canción original, "Shallow", de la película "A Star is Born" e interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper encabeza la lista.

"Shallow" ya ha ganado el premio en este rubro en los recientes Globos de Oro 2019 y los Critics' Choice Movie Award.

La ceremonia en la que se reveló la lista de nominados comenzó a las 8:20 a.m. (hora de Perú, Ecuador, Panamá, México/ Zona ET).



En los últimos años, el premio a Mejor canción original ha sido ganado por las cintas "Coco", "La La Land", "Spectre" (Sam Smith), Selma, Frozen y "Skyfall" (Adele).

Estas son las películas cuyos temas fueron nominados al Oscar 2019 a Mejor canción original.



"All the Stars" - (Black Phanter)

"I'll Fight" - (RGB)

"The place where lost things go"- (Mary Poppins Returns)

"Shallow" - "A Star is Born"

"When a Cowboy trades his spursfor wings" - (The Balld of Buster)