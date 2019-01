Oscar 2019: Yalitza Aparicio y otras actrices mexicanas nominadas al premio

La mexicana Yalitza Aparicio fue nominada al Oscar 2019 como Mejor actriz por su papel protagónico en "Roma". Profesora de preescolar de profesión, la debutante como actriz en la película de Alfonso Cuarón competirá en la categoría junto a Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A Star is Born"), Olivia Colman ("The Favorite") y Melissa McCarthy "Can You Ever Forgive Me?".

La nominación de Yalitza Aparicio, significa además el retorno, catorce años después, de una latinoamericana en la categoría de Mejor actriz principal, desde que la colombiana Catalina Sandino luchara por este premio por "María llena eres de gracia", en 2005.

Además de Yalitza Aparicio, otras mexicanas han optado por el Oscar:

•Katy Jurado en 1954 (mejor actriz principal)

•Salma Hayek en 2002 (Mejor actriz principal)

•Adriana Barraza en 2006 (Mejor actriz de reparto)

•Lupita Nyong'o en 2014 ((ganadora a Mejor actriz de reparto).

Este año, otra mexicana: Marina de Tavira, compañera de reparto de Yalitza Aparicio en "Roma", también competirá por un Oscar pero en la categoría de Mejor actriz de reparto.

COSAS DEL DESTINO

Yalitza Aparicio se había graduado recientemente como profesora de preescolar y en medio de esa etapa de encontrar trabajo decide acompañar a su hermana al casting de "Roma" en Ciudad de México.

La hermana de Aparicio terminó no haciendo el casting por su embarazo avanzado... y ya que la joven maestra estaba allí, hizo una primera de muchas pruebas que terminaron dándole el papel de "Cleo", la protagonista de "Roma".



"No era algo que realmente yo quería o que había soñado", dijo Aparicio en una entrevista reciente. "Debido a tu nivel socioeconómico o a tu cultura crees que no puedes aspirar a ser actriz, a participar en este medio que suena como algo de fantasía", agregó.



Antes de filmar, la actriz se reunió con Libo, la ahora vieja ex doméstica, en la que se inspiró Cuarón para crear el personaje de "Cleo".

"Me contó solamente cómo llegó a la casa, cuál era la relación con la familia, pero se quedó hasta ese punto".

A partir de allí comenzó a filmar. Cuarón no entregó todo el libreto al mismo tiempo sino a medida que avanzaba la filmación en aquella réplica de la casa de su infancia en el barrio de clase media-alta de Roma, en Ciudad de México.

Sin experiencia previa en un set, el trabajo de Aparicio ha recibido el aplauso de actores como Tom Hanks y de la crítica. El New York Times la incluyó en la lista de las mejores actuaciones de 2018.

"Después de vivir toda esta aventura me di cuenta de que el cine no es algo lejano a lo que yo siempre he soñado, mediante películas también se puede educar a la gente de una forma más masiva, pero pues veremos si se presenta alguna propuesta", dijo con humildad la actriz sobre su futuro.

Cuarón dijo por estos días que Aparicio "puede interpretar lo que se le pegue la gana", cuando fue consultado sobre si existía el riesgo de quedarse encasillada en papeles de doméstica.