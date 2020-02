Antonio Banderas celebra cuatro décadas de trayectoria artística en uno de los momentos más importantes de su carrera: tras ganar el Goya y recibir su primera nominación en los Premios Oscar. En sus redes sociales, el actor español compartió un sentido mensaje al respecto.

“Entre el ‘¡Acción!’ y el ‘¡Corten!’ ha transcurrido toda una vida, más de 40 años, de amor a esta profesión. Gracias a todos los que han viajado conmigo”, escribió el actor de 59 años.

El intérprete llega a Hollywood con una “montaña de premios” por dar vida al cineasta Salvador Mallo, el alter-ego de Pedro Almodóvar en “Dolor y Gloria”, la cinta casiautobiográfica del director que ha llevado al cine español al prestigio internacional, de nuevo.

“Prácticamente todos los objetivos que me había trazado con esta película se han cumplido, con creces, algunos muy queridos y deseados”, explica el actor a la agencia EFE.

Preguntado por la calma de la que hace gala, que contrasta con el ansia que otros candidatos demuestran según se acerca la fecha, Banderas responde claro. “No tengo la sensación de querer demostrar nada, el Joker -interpretado por el favorito Joaquín Phoenix- parece que ha sido el personaje del año y es muy complicado, prácticamente imposible batirlo”, asegura.

Aunque a personaje del año, el de Banderas no se queda corto, especialmente tras triunfar en Cannes, los premios del cine europeo y los de la crítica de Nueva York y Los Ángeles.

¿Qué significan todos estos reconocimientos para un actor cuya carrera apenas necesita impulsos?, la pregunta que muchos plantean a intérpretes con la solera de Banderas. “Quieres que cuente lo de todo el mundo o la verdad”, cuestiona de vuelta con tono cómplice.

Ante la petición de “la verdad y nada más que la verdad”, el malagueño se suelta. “Entonces te diré que lo de los premios es algo muy subjetivo -razona-. Tú y yo nos vamos a ver una película y a ti te gusta y a mí no. Esto no es correr los 100 metros y el que más corra ha ganado, no hay objetividad”.

Y continúa: “Dependen de muchísimas cosas, de muchísimas promociones, de la sensación que se genera a través de la publicidad, alrededor de todo esto hay un mundo extraordinario montado (...). Por eso digo que hay que hacerlo con cierta dignidad”.

Tras repetir esa palabra, Banderas aprovecha para citar otros actores que, según él, también eran dignos de recibir la nominación Oscar y quedaron fuera este año: Robert De Niro, Christian Bale, Matt Damon y Taron Egerton -que ganó el Globo de Oro-. “Realmente no me lo esperaba, era complicadísimo meterme ahí, con una cinta en español y una producción pequeña”, matiza.