Estamos a solo dos semanas de la gala del Oscar este 9 de febrero y el fin de la temporada de premios. Y si bien para nosotros puede parecer que los premios de la Academia han llegado rápidamente, para todos los nominados el llegar a esta celebración ha significado un largo y costoso proceso de meses e incluso años de preparación.

Este galardón, distinguido por su icónica estatuilla dorada, es elegido por los más de ocho mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) para celebrar lo mejor del cine cada año. Aquí el proceso para aparecer en la gala.

El estreno

Para postular al Oscar se tiene que haber trabajado en una película. Una verdad de perogrullo que esconde los diversos oficios que se juntan para crear las producciones que tanto disfrutamos y la razón por la cual la Academia premia a profesionales de la industria del cine en 24 categorías, desde Mejor película a Mejor maquillaje.

Teniendo ya una película en manos, el segundo gran requerimiento es que esta se estrene en un cine del Condado de Los Ángeles entre el primer y último día del año. Es así que para calificar en los Oscar 2020, las películas se tuvieron que proyectar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

No puede ser cualquier tipo de estreno, ya que según las reglas de la Academia tiene que tener un mínimo de siete días consecutivos en cartelera, ser una función pagada y, por último, tener funciones al menos tres veces al día, con una de las funciones obligatoriamente emitiéndose entre las 6 p.m. y las 10 p.m.

Una regla también prohíbe que la película sea proyectada en cualquier medio no teatral (léase televisión, por streaming, DVDs, etc) antes de la primera proyección en un cine del condado de Los Ángeles. La Academia da excepciones para proyecciones en festivales de cine o adelantos no comerciales, permitiendo a los realizadores exhibir sus obras antes de su salida comercial. Interesados en conocer las reglas, pueden encontrarlas en la página web del AMPAS.

De cumplirse estos requerimientos, los productores o estudios detrás de las películas deberán llenar una serie de formularios y documentos, así como proporcionar un número de copias de la película para entrar en el concurso. Es solo el primer paso.

Filmes internacionales

Las películas internacionales se rigen bajo otras reglas que las categorías principales. Para calificar en esta categoría la película debe tener a los menos 40 minutos de duración, ser producidas fuera de los Estados Unidos y presentar primariamente un lenguaje distinto al inglés.

Las fechas para calificar también son distintas a las de las otras películas. Por ejemplo, este año se debieron estrenar entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de setiembre de 2019. Se mantiene el requerimiento de que sean proyectadas por al menos una semana, con un mínimo de tres funciones diarias, aunque puede ser en su país de origen. También se mantiene el requerimiento que su primer estreno sea en el cine y no por otros medios.

El representante peruano este año fue “Retablo” de Álvaro Delgado-Aparicio, el cual desafortunadamente no alcanzó una nominación. (Foto: Difusión)

Como una exigencia adicional, la postulación a los Oscar no se da por medio de los productores o los estudios. En cambio, cada país tendrá un equipo de profesionales del cine que elegirán solo una película para postular a los premios de la Academia, presentando la documentación indicada hasta el 1 de octubre. Por ejemplo, este año el Perú eligió “Retablo” como su representante, aunque esta cinta no quedó entre los nominados.

El camino a la nominación

Estatuillas del premio Oscar preparadas para la entrega. (Foto: AFP)

Una vez que se ha calificado la película comienza la siguiente fase del proceso: la campaña publicitaria.

Estudios gastan enormes sumas no solo en publicidad tradicional en el condado de Los Ángeles, donde viven la mayoría de los miembros de la Academia, sino también en sitios especializados de entretenimiento como Variety, Deadline, Hollywood Reporter y demás, todo con la intención de mejorar el perfil de sus cintas.

Además, si bien el soborno está terminante prohibido en el concurso, algunos estudios buscan influenciar a los votantes organizando eventos como cenas u ofreciendo regalos con la intención de influenciar sus decisiones.

La intención de toda campaña es crear una narrativa no solo que la película es buena, sino que merece llevarse un Oscar. Narrativas como la inevitabilidad de la victoria de Joaquin Phoenix (“Joker”) en la categoría de Mejor actor, ayudadas por su excelente actuación, son una muestra de una campaña bien llevada.

Estos esfuerzos cobrarán más fuerza si las películas terminan en la lista de los nominados, llegando a millonarias sumas en unos casos.

Así fue al menos en el caso de "Roma", donde Netflix (que no es un estudio pero a veces actúa como uno) fue criticado por invertir US$25 millones para lograr levantar su perfil para la gala de la Academia, casi el doble del presupuesto de la película. Al final la campaña le resultó bastante lucrativa al servicio de streaming, que fue nominada a 10 categorías y se llevó tres estatuillas al final de la noche, aunque no el codiciado premio a Mejor película.

Eligiendo a los finalistas

Una estatuilla del premio Oscar terminada. (Foto: AFP)

El proceso de nominación para los Oscar parece complejo y enmarañado, pero es decifrable. En lo esencial cada una de las 16 ramas de la Academia vota a partir de la lista de los candidatos por los nominados en su categoría: los directores votan por quienes entrarán a Mejor director, los actores por las categorías actorales y así sucesivamente. Hay algunas excepciones como Mejor película, que es votada por todos los miembros de la institución.

Otra excepción es Mejor película internacional (antes Mejor película de lengua extranjera), en la que un comité preselecciona a las 10 mejores películas para que los votantes seleccionen a cinco.

Los premios Oscar no utilizan una votación simple, sino un sistema de voto preferencial donde los miembros escriben sus películas favoritas en orden de mérito. Estos votos cuentan como un punto a favor a la película a la cabeza de la lista, a menos que esta ya haya conseguido una nominación o haya sido eliminada de la contienda, pasando al siguiente lugar hasta que sume un punto a favor de una película en competencia o se quede sin candidatos. Este proceso, como el de la votación final, se lleva a cabo por la firma de contaduría PricewaterhouseCoopers (PwC).

Todos los nominados tendrán presencia en la gala, aunque solo uno en cada categoría se llevará el máximo galardón.

Debido a que este año la ceremonia del Oscar fue adelantada al 9 de febrero, la votación de los nominados también fue adelantada hasta entre el 2 y 7 de enero, mientras que los resultados fueron anunciados el pasado 13 de enero.

Los miembros de la Academia son ayudados por funciones especiales de diversas películas, además de otros métodos para poder visualizar el material. Sin embargo, a falta de tiempo se ven obligados a priorizar por unas cintas sobre otras, resaltando la importancia de la publicidad y de las otras ceremonias que ocurren en la temporada de premios.

La temporada de premios

Se llama temporada de premios al cine a un periodo entre noviembre y febrero de cada año en que se realizan varias galas para celebrar lo mejor del cine. A pesar de que comienza en el penúltimo mes del año, la realidad es que las ceremonias más importantes ocurren entre enero y febrero de cada el año, con el Oscar cerrando con broche de oro.

Los principales premios pueden ser categorizados de dos maneras: los otorgados por ‘outsiders’ de Hollywood y los ‘insiders’.

Dentro de la primera clasificación entran los Golden Globes, otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y los Critics' Choice Movie Awards de la la Broadcast Film Critics Association de Estados Unidos y Canadá. Estos son indudablemente prestigiosos, pero los ganadores son elegidos por gente de prensa que conoce a Hollywood desde afuera.

A pesar de esto los premios sirven para levantar el perfil de algunas películas y pueden así ejercer influencia en los ganadores del Oscar al mantener o cambiar la narrativa de si una película merece ganarse una de las estatuillas.

La otra categoría es la de los premios sindicales. Se trata de los Producer’s Guild Awards (PGA), los Screen Actors Guild Awards (SAG), Director Guild of America Awards (DGA), Writer Guild of America Awards (WGA) y, finalmente, la gala de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta). Estos galardones son elegidos por gente que trabaja dentro de la industria del cine y comparte parte del bloque de votación con el AMPAS. Como consecuencia de esto, históricamente los ganadores de estos premios suelen coincidir con los del Oscar en la mayoría de los casos.

Aquí una lista de las fechas importantes:

Critics Choice Movie Awards: 12 de enero

Producer’s Guild Awards (PGA): 18 de enero

Screen Actors Guild Awards (SAG): 19 de enero

Director Guild of America Awards (DGA): 25 de enero

Writer Guild of America Awards (WGA): 1 de febrero

Bafta: 2 de febrero

Oscar: 9 de febrero

El último voto y la última cena

Trabajador carga una estatua del Oscar durante una ceremonia pasada. (Foto: AFP)

Antes de la votación final la Academia organiza un tradicional almuerzo para los nominados al galardón, el cual permite a los candidatos interactuar con la prensa y sus rivales. Este año el evento se celebrará el 27 de enero en el Ray Dolby Ballroom del Hollywood & Highland Center.

El último paso antes de la gala es la votación final, la cual tendrá lugar este año entre el 30 de enero y 4 de febrero. A diferencia del proceso de nominación, todos los integrantes del AMPAS pueden votar en cualquier categoría.

El sistema de voto preferencial se mantiene en la votación final, con los miembros de la Academia eligiendo a sus preferidos de la lista de nominados en orden de mérito. Los contadores de PricewaterhouseCoopers entonces contabilizan cada voto y, a medida que se van eliminando a los candidatos con menor número de puntos, estos se suman para el siguiente en la lista hasta dejar a un ganador.

Si bien el proceso de contar los votos es un trabajo de múltiples personas, solo dos personas dentro de la firma saben los resultados finales y son ellos los que llegan a la gala con los sobres que revelarán a los ganadores durante la emisión televisaba de la ceremonia.

La meta

La ceremonia del Oscar es un prestigioso evento al que todos los que trabajan en la industria del cine aspiran. (Foto: Reuters)

La gala de los Oscar 2020 se celebrará este 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Como el año anterior, la ceremonia no tendrá un conductor, aunque si contará como presentadores a los actores Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King y Rami Malek.

