El actor estadounidense Brad Pitt es considerado un ícono en Hollywood; sin embargo, también es uno de los olvidados por la Academia en las entregas a los premios Oscar. En la edición número 92 podría tener su gran oportunidad de llevarse la estatuilla gracias a su trabajo en “Érase una vez en… Hollywood”, cinta por la que está nominado en la categoría Mejor actor de reparto.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el galardonado artista está nominado a los premios Oscar. Anteriormente, el actor ha sido parte de la gala en tres ocasiones: en 1995, por el filme “12 monos”; en 2008, por “El curioso caso de Benjamín Button”; y en 2011, por “Moneyball”, pero en ninguno pudo coronarse como el ganador.

A sus 56 años, alejado del rol de galán que lo caracterizó en los años 90 y habiéndose animado a ponerse en la piel de diversos personajes que representen retos para su versatilidad, aún espera su primer premio Oscar. A continuación repasaremos sus nominaciones:

12 MONOS (1995)

La película de ciencia ficción dirigida por Terry Gilliam estuvo inspirada en “La Jetée” (1962), de Chris Marker. Su reparto contó con nombres como Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt y Christopher Plummer.

Su trama describe la historia de un prisionero llamado James Cole (Bruce Willis) que, en un mundo postapocalíptico, se ofrece como voluntario para un experimento científico que tiene como finalidad viajar al pasado para saber qué provocó la situación en la que se vive en el futuro.

Gracias al filme, que recaudó 168,4 millones de dólares a nivel mundial, Brad Pitt recibió una nominación al Oscar al Mejor actor de reparto y ganó un Globo de Oro en esa misma categoría.

EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON (2008)

“El curioso caso de Benjamin Button” es una película del 2008 dirigida por David Fincher, con guion de Eric Roth y protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett. El filme, basado en un relato de F. Scott Fitzgerald, cuenta la historia de Benjamin Button (Brad Pitt), un hombre que nacería con el cuerpo de una persona de 80 años y que con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo.

En 2009, la película se convirtió en candidata a 13 premios de la Academia, que incluía las categorías Mejor película, Mejor director, Mejor actriz y Mejor actor de reparto.

EL JUEGO DE LA FORTUNA (2011)

La cinta fue dirigida por Bennett Miller y protagonizada por Brad Pitt, Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman. Es una adaptación de la novela “Moneyball: the art of winning an unfair game” (2003), basada en la historia real de Billy Beane, gerente general del equipo Oakland Athletics, quien utilizaba las estadísticas avanzadas para fichar jugadores.

En el filme, Billy Beane (Brad Pitt) es el gerente general del equipo de béisbol Oakland Athletics, que acaba de perder otra temporada más. Decidido a relanzar el equipo, y con la ayuda del joven economista Peter Brand (Jonah Hill), utilizará las estadísticas de este para fichar a los jugadores que cree más oportunos. Un método que no es compartido por sus compañeros, ni por el entrenador del equipo Art Howe (Philip Seymour Hoffman).

Cabe señalar que Brad Pitt obtuvo dos estatuillas de la Academia como Mejor productor por “12 años de esclavitud” e “Infiltrados”, pero ninguna por su labor de actor. Por eso, este 2020, buscará sacarse el clavo con “Érase una vez en… Hollywood”.

Se disputa el premio con veteranos de la industria. Nada más y nada menos que Tom Hanks (A Beautiful Day In The Neighborhood), Al Pacino (The Irishman), Anthony Hopkins (The Two Popes) y Joe Pesci (The Irishman). Todos ganadores del Oscar y con una larga trayectoria en el cine y la televisión.

Sin embargo, Pitt parte con una gran ventaja ya que ha ganado todos los galardones importantes de la temporada por su interpretación del divertido Cliff Booth. Recibió el Globo de Oro, el Bafta, el Premio del Sindicato de Actores y el Critics’ Choice Awards y ahora va por el Oscar.