A dos días de los Premios Oscar 2020, ya todos tenemos nuestros favoritos para ganar en las principales categorías de la ceremonia. Con la llegada a la cartelera local de las películas más aclamadas para esta edición, empiezan a surgir las grandes apuestas a lo mejor de Hollywood.

Por eso, aprovechamos la gala de los Premios Luces para conversar con los ganadores y conocer sus predicciones para la fiesta del cine. Bruno Pinasco, Andrea Luna, Tatiana Astengo, Giovanni Ciccia y Andrés Vilchez se animaron a revelar a sus candidatos.

Como se recuerda, “Joker” es la película más nominada con once postulaciones, por encima de “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time in Hollywood”, las cuales tienen diez candidaturas cada una. Estas películas ─junto a “Parasite”, “Marriage Story”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit” y “Mujercitas”─ disputarán el galardón a Mejor película en una gala que promete sorpresas.

Por segundo año consecutivo, el Oscar 2020 no contará con maestro de ceremonias. No obstante, diferentes personalidades ligadas al cine subirán al escenario a presentar los premios de la noche. Entre ellas destacan Keanu Reeves, Salma Hayek, Brie Larson, Ray Romano, James Corden, Spike Lee, entre otros.

Esta edición No. 92 también tendrá actuaciones musicales a cargo de Billie Eilish, Janelle Monaé, Elton John y otros intérpretes nominados a la categoría Mejor canción original.

Dato

El Oscar 2020 se celebra este domingo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos). Puedes seguir la transmisión en vivo por TNT (Canal 102 Movistar) desde las 8 p.m.