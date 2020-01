Los Premios Oscar 2020 vuelve a repetir su historia, al no nominar a ninguna mujer a la categoría de Mejor director. Este lunes 13 de enero, la lista completa de nominados fue anunciada y, tal como sucedió en los años anteriores, una de las categorías principales como Mejor dirección no presentó presencia femenina.

No nominaron a una mujer

La lista de los nominados a Mejor dirección estuvo llena excelentes realizadores como Martin Scorsese (“The Irishman”), Todd Phillips (“Joker"), Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”), Sam Mendes (“1917”) y Bong Joon-ho (”Parasite). Sin embargo, no se incluyó a la voceada directora Greta Gerwig con su adaptación de “Little Women” (“Mujercitas”) ni a la directora estadounidense de origen asiático Lulu Wang (“The Farewell”).

Como se recordará, solo cinco mujeres han sido nominadas al máximo galardón de la Academia en la categoría Mejor director en toda la historia de los premios y solo una se ha llevado el premio a casa. Se trata de Kathryn Bigelow, quien se llevó la estatuilla en 2009 por "The Hurt Locker".

Con esto, es probable que el Oscar no se salve de las críticas que llovieron contra los Directors Guild Awards y el Bafta, los cuales fueron criticados por no incluir a ninguna realizadora entre las candidatas.

La gala de los premios Oscar tendrá lugar el 9 de febrero del 2020, pero la votación para elegir a los ganadores ocurrirán entre el 30 de enero y el 4 de febrero.

