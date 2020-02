Llegó el gran día del Oscar. Este 9 de febrero, a pesar del menor tiempo de lo acostumbrado, una narrativa ya se ha formado a lo largo de las últimas semanas que permite determinar quiénes son los favoritos para llevarse una estatuilla a casa en las categorías más competitivas del certamen.

Hay que tomar en cuenta que posibilidades no equivalen a certidumbre, y en múltiples ocasiones los premios de la Academia nos han sorprendido con resultados inesperados: para ejemplo de esto remontémonos al 2017 con la victoria inesperada de “Moonlight” sobre la favorita “La La Land”, derrota que fue inmortalizada por la confusión a la hora de anunciar al ganador.

MEJOR PELÍCULA - “1917”

La cinta bélica de Sam Mendes se ha destacado como la más probable ganadora del Oscar a Mejor película al arrasar con importantes galardones de la temporada de premios como los Globos de Oro y Bafta. Su rol como una película impactante que tiene que ser vista en el cine también le ha creado adeptos entre aquellos que buscan defender la experiencia cinematográfica tradicional.

Sus rivales por el trono son “Once Upon a Time in Hollywood” del reconocido director Quentin Tarantino y “Parasite”, película surcoreana de Bong Joon Ho que ha destacado internacionalmente. Antes de la temporada de premios también se voceaba a “The Irishman” como un posible competidor, pero su casi completa falta de premios en las últimas semanas ha demostrado que Netflix todavía está muy lejos de su primer Oscar en esta categoría.

MEJOR DIRECTOR - SAM MENDES (“1917”)

Sam Mendes poses with his award for Best Film for '1917' at the British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Albert Hall in London, Britain, February 2, 2020. REUTERS/Toby Melville

Así como "1917" ha sido voceada como la Mejor película, su director Sam Mendes ha destacado en en su categoría, llevándose el Golden Globe, el Bafta y el Directors Guild of America Awards, un envidiable récord que usualmente pronostica una victoria en la gala de la Academia.

Al igual que en la anterior categoría, sus principales rivales son Bong Joon Ho (“Parasite”) y Quentin Tarantino (“Once Upon a Time in Hollywood”). En las últimas semanas ha surgido la idea de una posible victoria de Tarantino no en honor a su último trabajo, sino a su carrera. El excéntrico director nunca ha ganado un Oscar en ese rol - aunque sí dos por sus guiones- y ha afirmado en ocasiones que solo dirigirá 10 películas. Esta es su novena.

MEJOR ACTRIZ - RENÉE ZELLWEGER (“JUDY”)

US actress Renee Zellweger poses on the red carpet upon arrival at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Albert Hall in London on February 2, 2020. / AFP / Tolga AKMEN

A pesar de haberse alejado de Hollywood por seis años, Renée Zellweger regresó a la pantalla grande con una magnífica interpretación de Judy Garland - la actriz que encarnó a Dorothy en “El mago de Oz”- en la cinta biográfica “Judy”. Este rol le valió a Zellweger los principales premios de la temporada (Bafta, Golden Globe, Critics’ Choice Awards y Screens Actors Guild Awards), poniéndola como la indiscutable favorita en la categoría.

Sus competidoras con mayor posibilidades de Scarlett Johansson por "Marriage Story" y Charlize Theron por "Bombshell".

MEJOR ACTOR - JOAQUIN PHOENIX (“JOKER”)

Joaquin Phoenix arrives at the British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Albert Hall in London, Britain, February 2, 2020. REUTERS/Toby Melville

Ya desde antes del estreno de “Joker” su protagonista, Joaquin Phoenix, destacaba por su interpretación, recibiendo galardones en el prestigioso Festival de cine de Toronto y el León de Oro del Festival de cine de Venecia. Esta narrativa ha sido reforzada por su también triunfo en todos las galas de la temporada de premios, dejando al actor de 45 años como el virtual ganador de la estatuilla dorada.

El único actor que parece darle competencia a Phoenix es Adam Driver por su rol en “Marriage Story” y por el cual ha ganado el un premio Gotham - que celebra el cine independiente- y un premio AACTA.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO - LAURA DERN (“MARRIAGE STORY”)

US actress Laura Dern (C) poses with the award for a Supporting Actress for her work on the film 'Marriage Story' at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Albert Hall in London on February 2, 2020. / AFP / Adrian DENNIS

Otra intérprete que parece tener ya el Oscar en la mano es Laura Dern por su papel como la abogada de divorcios Nora Fanshaw en "Marriage Story", llevándose el Bafta, el Critics' Choice, el Golden Globes y el SAG Award.

Su principal rival en esta contienda es su compañera de elenco Scarlett Johansson, aunque ella postula por su rol en la comedia "Jojo Rabbit".

MEJOR ACTOR DE REPARTO - BRAD PITT (“ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD”)

US actor Brad Pitt poses with the trophy for Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role in the press room during the 26th Annual Screen Actors Guild Awards at the Shrine Auditorium in Los Angeles on January 19, 2020. / AFP / Jean-Baptiste Lacroix

Cómo los tiempos cambian. Antes del Golden Globe la gente se preguntaba sí es que Brad Pitt tendría una oportunidad contra leyendas del cine como Joe Pesci, Al Pacino, Tom Hanks y Anthony Hopkins. Ahora el intérprete es un casi seguro ganador de su primer Oscar actoral -ya tiene uno como productor de “12 Years a Slave”- por su rol como el doble de acción Cliff Booth en “Once Upon a Time in Hollywood”, llevándose los principales premios de la temporada.

Sus principales contrincantes en esta contienda son Al Pacino y Joe Pesci, quienes dan una magnífica interpretación en "The Irishman", aunque las posibilidades son remotas.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA - “TOY STORY 4”

Concluyendo nuevamente la saga de "Toy Story", la cinta estrenada en 2019 fue un éxito tanto en las taquillas como ante los críticos y se mantiene como la favorita para ganar esta contienda.

Pero a diferencias de otras categorías, su victoria no está tan asegurada: si bien se ganó el Producer’s Guild Awards, su rival “Missing Link” se llevó el Golden Globe, mientras que “Klaus” hizo lo mismo en el Bafta.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL - "PARASITE”

Si bien una victoria de "Parasite" en la categoría de Mejor película es poco probable, la película es la indudable favorita para ganar Mejor película internacional, llevándose la Palma de Oro en el Festival de Cannes por decisión unánime, además del Globo de Oro y el Bafta a mejor película extranjera, entre otras distinciones.

Su principal rival en esta categoría es “Dolor y Gloria”, última obra del reconocido realizador Pedro Almodóvar que cuenta con el protagonismo de Antonio Banderas.

