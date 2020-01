La gala de los premios Oscar anunció este lunes la lista de los nominados. Una de las categorías más competitivas son las de actuación, y este año la valla de la competencia ha quedado muy alta al enfrentar a los mejores intérpretes de Hollywood.

Oscar 2020: Nominados a Mejor actor

Antonio Banderas (“Dolor y gloria”)

Leonardo DiCaprio (“Once upon a time in Hollywood”)

Adam Driver (“Marriage story”)

Joaquin Phoenix (“Joker”)

Jonathan Pryce (“The two popes”)

En la categoría de Mejor actor compite Joaquin Phoenix por su rol en “Joker”. Su nominación no es una gran sorpresa, ya que el actor ha sido vitoreado desde el estreno de la película, una versión oscura y descarnada del origen del supervillano. Ya durante su estreno en el Festival de Venecia, la película se llevó el León de Oro, mientras que en el Festival de Toronto Phoenix recibió el máximo galardón otorgado a un actor. Asimismo, el actor se llevó el Globo de Oro a Mejor actor el pasado 5 de enero.

Pero Joaquin Phoenix no tendrá un triunfo fácil, ya que compite contra Antonio Banderas y su críticamente aclamado rol en “Dolor y Gloria”, así como Adam Driver y su sutil y matizada actuación en “Marriage Story”. Por esta categoría, también compiten Leonardo DiCaprio por “Once Upon a Time in Hollywood” y Jonathan Pryce por “The two popes”.

Mientras tanto en la categoría de Mejor actor de reparto se está preparando un verdadero ‘battle royale’ con Brad Pitt por su rol en "Once Upon a Time in Hollywood, papel que ya le valió un Globo de Oro. No estará solo, ya que también compiten Joe Pesci y Al Pacino por sus excelentes interpretaciones en la épica película de mafia “The Irishman”. Además, están nominados Tom Hanks por “A beautiful day in the neighborhood” y Anthony Hopkins por “The two popes”.

Aquí la lista completa de los nominados:

MEJOR DISEÑO

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR CORTO

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

BANDA SONORA ORIGINAL

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern

Scarett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Kathy Bates

MEJOR BANDA SONORA

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Joker

1917

Le Mans’66

Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR DIRECCIÓN

Joker

The Irishman

1917

Parasite

Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos

MEJOR FOTOGRAFÍA

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

MEJOR PELÍCULA

Le Mans

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

La gala de los premios Oscar tendrá lugar el 9 de febrero del 2020, pero la votación para elegir a los ganadores ocurrirán entre el 30 de enero y el 4 de febrero.

