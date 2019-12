Faltan menos de dos meses para que la Academia de Artes y Ciencias del Cine de Hollywood, mejor conocido como Premios Oscar, revele a los ganadores de su edición 92 y nombres como los de Joaquín Phoenix, Martin Scorsese, Jennifer Lopez y Scarlett Johansson van siendo voceados como posibles candidatos a la estatuilla dorada más deseada del cine a nivel mundial.

De los mencionados líneas arriba, quizás Joaquin Phoenix era hasta hace un mes el candidato más fuerte de la lista de posibles ganadores al Oscar en el rubro de Mejor actuación masculina, quien con su interpretación del Joker se ganó la ovación del público como de la crítica especializada.

Sin embargo, con el anuncio de los Globos de Oro, revelados este 9 de diciembre, el panorama de los posibles nominados al Oscar, podría tornarse más claro, dado el alto porcentaje de coincidencia de ambos premios.

►“Marriage Story”: 5 datos de la cinta que superó al “Joker” y “The Irishman” en nominaciones a los Globos de Oro

►Joaquin Phoenix y la entrevista que tuvo en 2009 con David Letterman que los fans relacionan con escena del Joker

Así, por ejemplo, el nombre de Scarlett Johansson podría dar la sorpresa en la categoría de Mejor actriz dramática, por la película “Marriage Story”. La actriz ha sido nominada a un Globo de Oro después de 14 años.

Y es precisamente “Marriage Story”, dirigida por Noah Baumbach, la que ha liderado las nominaciones en los Globos de Oro en seis categorías, venciendo incluso a otras favoritas como “The Irishman” de Martin Scorsese.

“The Irishman”, que ha sido nominada a los Globo de Oro en cuatro categorías, y hasta el momento ha ganado como Mejor película por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el New York Film Critics Circle Awards. Asimismo, está nominada en 14 categorías en los Critics’ Choice Award.

Sus protagonistas, Al Pacino, Joe Pesci y Robert de Niro, también podrían optar al Oscar en la categoría a Mejor actor principal o de reparto.

“The Irishman”, narra la vida de un ex veterano de guerra y asesino a sueldo que, ahora anciano, recordará cómo fue su participación en la desaparición del sindicalista Jimmy Hoffa, uno de los crímenes sin resolver más grandes de Estados Unidos.

“The Irishman” se estrenó el 27 de noviembre en Netflix y ha recibido excelentes comentarios por parte de la crítica especializada.

Otra cinta que parece apropiarse de una nominación en la categoría más importante de los Oscar es “Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino.

Protagonizada por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio, la historia de esta cinta rinde homenaje al cine de Hollywood de finales de la década de los 60, en medio de los asesinatos perpetrados en 1969 por miembros del culto conocido como la Familia Manson.

En los Globos de Oro, “Once Upon a Time in Hollywood” fue nominada en cuatro categorías, incluída Mejor película.

LA POSIBILIDAD DE JENNIFER LÓPEZ

Ya hace algunas semanas que el nombre de Jennifer López, gracias a su papel de striper en la película “Hustlers”, se vocea como posible candidata al Oscar a Mejor actriz principal. Un logro que la también cantante, empresaria y productora de cine y televisión ha visto lejano en su larga trayectoria en Hollywood.

Protagonista de infinidad de comedias románticas, López de 50 años de edad, ha recibido con emoción los comentarios positivos de su participación en “Hustlers”, una crítica que ni la propia actriz se esperaba.

“He estado trabajando duro durante tanto tiempo, durante toda mi vida. Es agradable”, dijo, con los ojos llorosos. “Lo siento, ¡Ustedes saben que soy emocional! Estaba literalmente sentada en mi cama ayer y me enviaron todas las reseñas. No podía creerlo... Tienes sueños cuando eres una niña pequeña de estar [en los Oscar], ¿sabes a qué me refiero?”, reveló la actriz en entrevista al programa “Today” de la periodista Hoda Kotb.

Por el momento, López, ha recibido su segunda nominación a los Globos de Oro de su carrera. La última vez que lo hizo fue por su trabajo en “Selena" de 1997. La actriz compite por el galardón a Mejor actriz de reparto.

Otro premio: los Critics’ Choice, también han alabado el trabajo de López y la han nominado como Mejor actriz secundaria, también por “Hustlers”.

En la categoría a Mejor filme extranjero, el español Pedro Almodóvar podría levantar un Oscar por tercera vez, gracias a “Dolor y Gloria”. La primera vez lo hizo por el guión de “Todo sobre mi madre”, en 1999 y la segunda, por “Hable con ella” en 2003.

Gracias a esta cinta, Antonio Banderas su protagonista principal junto a Penélope Cruz, recibiría su primera nominación al Oscar. Sobre esta posibilidad, el actor español ha declarado: "Yo no espero nada porque no me gusta pensar en eso”.

“Dolor y Gloria”, que se inspira en la vida del director manchego y ha sido catalogada como el mejor trabajo de este en los últimos años no la tendría fácil en la categoría a Mejor película extranjera. Muy de cerca, la surcoreana “Parasite”, de Bong Joon-ho, podría arrebatarle el logro.

Cabe destacar que “Parasite”, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2019, convirtiéndose de este modo en la primera película de Corea en recibir el premio.

ROBERT DOWNEY JR. EN EL CAMINO

Desde que en abril pasado, se estrenara la multitaquillera “Avengers: Endgame”, se hablaba de la posible nominación al Oscar de Robert Downey Jr. Esta semana, el pasado noviembre, Disney propuso al actor de 54 años entre los candidatos potenciales al Oscar.

Las nominaciones oficiales al Oscar 2020 se conocerán el próximo 13 de enero.

















​