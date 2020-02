La noche del domingo, en la última edición de los Premios Oscar, muchos destacaron que esta haya sido inclusiva al tener como presentador al actor con síndrome de Down, Zack Gottsagen, quien junto con su coprotagonista en la película “The Peanut Butter Falcon”, Shia LaBeouf, dieron a conocer al ganador del Mejor Corto Live Action.

Sin embargo, un gesto de LaBeouf provocó la crítica de miles de personas quienes desaprobaron la actitud del actor y la poca paciencia que tuvo con su compañero de reparto, algo que para unos se trata de una falta de tolerancia, mientras que para otros es una exageración.

Esto último toma validez al recordar que Shia y Zack son grandes amigos. Además, la directora de cine y video musical Alma Hare’l ha contado que uno de los pedidos de LaBeouf para presentar los premios fue hacerlo con el joven con síndrome de Down.

“Se le ofreció a Shia presentar los Oscar. Dijo que lo haría si podía compartir el momento con su querido compañero Zack Gottsagen, a quien todos adoramos. Se pasa mucho estrés allá arriba [en el escenario]”, sostuvo Hare’l.

El cariño que existe entre ambos actores no es nuevo. Un momento trascendental para esta amistad fue cuando un día Shia había bebido demasiado y fue arrestado. Su carrera profesional estaba en peligro, pero las palabras de Zack fueron precisas y lo motivaron en ese momento.

"Llego al set y la única persona que no me juzgaba era mi compañero de película, Zack Gottsagen. Él me estaba mirando”, recordó el actor.

Lo que Gottsagen le dijo a Shia LaBeouf seguramente nunca lo olvidaría: “Es una oportunidad para probarte a ti mismo. Por favor, nunca vuelvas a hacer este tipo de cosas”.