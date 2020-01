Martin Scorsese es una auténtica leyenda de Hollywood, dirigiendo clásicos del cine como “Taxi Driver” (1976), “Raging Bull” (1980) y “Goodfellas” (1990). Sin embargo, a pesar de su prodigiosa carrera, un reconocimiento le ha sido casi siempre esquivo: el Oscar.

Ahora Scorsese se presenta nuevamente a los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con “The Irishman”, cinta en la que revive su género más prodigioso, la película sobre la mafia, con un elenco lleno de estrellas que incluyen a Robert DeNiro, Al Pacino y a Joe Pesci.

Si bien la lista de los nominados al Oscar no se conocerán hasta el 13 de enero, los críticos ya vocean a este director como uno de los principales candidatos. Pero si nos vamos meramente por las estadísticas (dejando de lado la excelente calidad de “The Irishman”), apostar por Scorsese podría no ser una tan buena decisión.

Y es que en sus más de cuatro décadas de carrera Scorsese ha sido nominado 12 veces al Oscar, pero solo ha ganado en una ocasión. La estatuilla fue por su trabajo como director en la película “The Departer” (2006), cinta que también ganó los galardones a Mejor película (Graham King), Mejor edición (Thelma Schoonmaker) y Mejor guion adaptado (William Monahan).

Al recibir este galardón, el director no pudo evitar hacer referencia a su 'sequía' de premios de la Academia, bromeando al presentador de si podía "volver a revisar lo que decía el sobre" que contenía su nombre.

Otras películas por las cuales el realizador ha sido nominado al máximo premio para directores fueron "Raging Bull", "The Last Temptation of Christ" (2002), "Goodfellas", "Gangs of New York" (2002), "The Aviator" (2004), "Hugo" (2011) y "The Wolf of Wall Street" (2013). En estas dos últimas Scorsese también fue nominado en la categoría de Mejor película por su papel como productor.

Su nombre también fue voceado en Mejor guion adaptado por su rol en "Goodfellas" (Nicholas Pileggi) y "The Age of Innocence" (Jay Cocks).

Pero si bien su suerte le ha sido espectacular en sus propios premios, Scorsese sí ha ayudado a los actores que han trabajado en sus filmes, con más de 22 nominaciones solo en el Oscar (adicionalmente 21 en el Bafta y 27 en los Globos de Oro).

Quien más se ha valido de la ayuda de Scorsese ha sido su amigo de décadas, Robert DeNiro, quien bajo su dirección fue nominado al Oscar en tres ocasiones, ganando la estatuilla por su papel principal en “Raging Bull”. El mismo galardón le fue otorgado a Paul Newman por su rol en “The Color of Money”.

Una película de Scorsese le otorgó su único premio Oscar a la actriz Ellen Burstyn por su rol principal en "Alice Doesn't Live Here Anymore".

Mientras tanto, “Goodfellas” le dio su único Oscar a Joe Pesci por su rol secundario como el mafioso Tommy DeVito. Del mismo modo Cate Blanchett ganó el mismo galardón por su rol secundario en “The Aviator”.

En total, películas dirigidas por Scorsese han sido nominadas en 81 premios Oscar, ganando en 20 ocasiones en todos las categorías, aunque como mencionamos antes solo hay uno a su nombre. Esperemos que cuando Scorsese se presente ante la Academia el próximo 9 de febrero pueda añadir algunos más a su colección. El que está en su estante probablemente se sienta solo.

