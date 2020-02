Los premios Oscar siempre se han visto envueltos en polémicas desde su primera edición en 1929. Aquí un recuento de los momentos más recordados de la historia de los premios de la Academia de Hollywood.

Marlon Brando

El actor rechazó la estatuilla obtenida por la cinta “El padrino”. Esto debido al maltrato de los indios estadounidenses por parte de Hollywood.

Fue en la cuadragésima quinta edición que el conocido actor decidió no asistir al evento y envió en su representación a una activista proderechos de los indios y aspirante a actriz: Sacheen Littlefeather.

“Saludos. Me llamo Sacheen Littlefeather. Soy una apache y presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Estadounidenses. Esta noche vengo en representación de Marlon Brando y me ha pedido que les diga, en un discurso muy largo, que ahora no puedo compartir con ustedes por falta de tiempo pero que después voy a compartir con la prensa. Que lamentablemente rechaza este generoso galardón. Y eso se debe al maltrato de los indios estadounidenses en la actualidad por la industria cinematográfica", dijo aquella noche Littlefeather.

Y continuó su discurso, en medio de aplausos y abucheos en el público: "Disculpen. Y en la televisión y las películas reemitidas. Y también por lo ocurrido recientemente en Wounded Knee. Pido no haber sido una molestia esta noche y que deseemos que en el futuro nuestros corazones y entendimiento se encuentren con amor y generosidad. Les agradezco en nombre de Marlon Brando”.

Sean Penn

El actor Sean Penn fue el encargado de revelar al ganador de Oscar a mejor director en la ceremonia que realizó la Academia de Hollywood en el 2015.

El mexicano Alejandro González Iñárritu fue el que logró imponerse en la gala, pero fueron las palabras de Sean Penn las que generaron gran polémica entre todos los espectadores.

“¿Quién le dio a este hijo de puta su permiso de residencia? (conocido en Estados Unidos como ‘greencard’)", dijo Penn antes de dar el nombre del cineasta.

Las palabras de Sean Penn causaron conmoción en las redes sociales y miles mostraron su indignación al considerar que la “broma migratoria” era de un pésimo gusto.

Tras la polémica, González Iñárritu salió al frente y defendió a Penn indicando que son amigos. “Sean y yo tenemos este tipo de amistad brutal [...] Cuando lo dirigí en ’21 gramos', siempre le hacía bromas y el a mí también”, sostuvo.

George Opel

A George Opel solo le bastaron unos segundos para formar parte de la historia de los premios Oscar.

Fue en la gala de 1974 que el actor David Niven invitó al escenario a la actriz Elizabeth Taylor para que revelara quién era el ganador en la categoría a mejor película.

“El premio a la mejor película nunca es probable, y ahora para divulgar el contenido del sobre más importante de este año es una persona muy importante para el mundo del entretenimiento”, indicó Niven para dar paso a Taylor.

El actor estaba por terminar de hablar y apareció, detrás de él, un hombre completamente desnudo corriendo por el escenario. El hombre que se robó el show se llama George Opel y era un fotógrafo y artista que manejaba una pequeña galería de arte llamada Fey-Way Studios.

Opel pasó la historia como el ‘corredor desnudo’ de los Oscar. Este personaje perdió la vida al ser tiroteado en un asalto en 1979.

“La La Land”

Fue en el 2017 que en los premios Oscar se vivió uno de sus episodios más bochornosos de su historia. La cinta “La La Land”, dirigida por Damien Chazalle, fue nombrada la ganadora a mejor película, pero después de unos segundos indicaron que fue un error.

“Hay un error. ‘Moonlight’, ustedes son los ganadores de la mejor película. Esto no es una broma”, fueron las palabras que dijo el productor de “La La Land”, Marc Platt, ante la sorpresa de todos los presentes.

Un minuto antes había subido al escenario para recibir la estatuilla como ganador de la máxima categoría.