Este domingo llega la edición número 92 de los Premios Oscar. La gala, que se realiza en el Dolby Theater de Los Ángeles y premia a lo más destacado del cine de acuerdo con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Pero no todo es glamour y premios, en diversas ocasiones la ceremonia ha estado rodeada de polémica, momentos divertidos y hasta vergonzosos.

A continuación, algunos de ellos:

LA LA LAND... ¡NO! MOONLIGHT

En la entrega número 89 todos rompieron en aplausos cuando anunciaron que la Mejor película de la noche era “La La Land”, pero minutos después Faye Dunaway y Warren Beatty tuvieron que decir que se habían equivocado pues leyeron mal el sobre, la verdadera ganadora era “Moonlight”.

PREMIOS BLANCOS

La polémica racial entorno al Oscar ha estado presente desde sus inicios y este año no es la excepción. En la presente edición, por ejemplo, si bien está la afroamericana Cynthia Erivo a Mejor actriz por “Harriet”), el público señala ausencias como la de Eddie Murphy por su actuación en “Dolemite is my name” y Awkwafina por “The farewell” y Lupita Nyong’o de la cinta “Us”.





SOLO HOMBRES, NO MUJERES

En esta edición no hay mujeres nominadas a Mejor dirección, ni siquiera una de las favoritas, Greta Gerwig, por su trabajo en “Little Women” o Lulu Wang, por “The Farewell”. La única mujer que lo ha ganado es Kathryn Bigelow por “En tierra hostil” en 2009.





LA SELFIE MÁS FAMOSA

La selfie más famosa. Ellen DeGeneres fue la host en la premiación de 2014 y con su peculiar sentido del humor reunió a celebridades como Meryl Streep, Bradley Cooper, Brad Pitt, Channing Tatum, Jennifer Lawrence y Julia Roberts en la que se convirtió en la selfie más retuiteada de ese año. En menos de una hora había sido compartida millones de veces.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

GAEL GARCÍA BERNAL CANTANDO

Gael García Bernal del tema “Recuérdame”, de la cinta “Coco”, en el que estuvo acompañado de Natalia Lafourcade y Miguel. Para algunos el actor estuvo más que desafinado, sin embargo algunos seguidores lo defendieron a capa y espada en la premiación de aquel año.

EL DESAIRE A DREXLER

Jorge Drexler gana… pero no canta. El músico uruguayo ganó en 2005 la presa por la canción “Al otro lado del río”, de la cinta “Diarios de motocicletas", pero durante esa gala no lo dejaron cantar porque, al parecer, no era lo suficientemente famoso. En su lugar subieron al escenario Antonio Banderas y Carlos Santana, interpretando una versión diferente de la pieza. Al ganar la presea y recibir el trofeo de manos de Prince, en lugar de dar un discurso Drexler tomó el micrófono y cantó una línea de su canción.

LA FUERZA DEL ME TOO

La gala de 2018, después de que salieran a la luz denuncias por abuso sexual en contra de Harvey Weinstein, se pintó de una atmósfera diferente. Aquel año “La forma del agua” se coronó como la gran favorita y entre los momentos de la noche estuvo la participación de Salma Hayek, Annabella Sciorra y Ashley Judd, quienes alzaron la voz en contra de los abusos.

ANTONIO BANDERAS, ¿REVELA EL COSTO DE LA ENTRADA AL OSCAR?

Este año, Antonio Banderas, nominado al Oscar por su papel en “Dolor y Gloria” de Pedro Almodóvar, estuvo en “The Late Late Show”, donde habría dado detalles sobre su asistencia. En el programa habría hablado sobre con quién asistiría a la alfombra roja y el presunto costo de los boletos, ¡750 dólares!

