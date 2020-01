Era una verdad indudable. El Oscar a la Mejor película de animación iría a Pixar con “Toy Story 4” o Walt Disney Animation Studio con “Frozen 2”. Ambas secuelas de cintas ganadoras de esta categoría y ambas bajo el control del ‘imperio del ratón’, permitiendo el retorno del prestigioso premio a sus manos tras la victoria de Sony y “Spider-Man: Into the Spider-Verse” el año pasado. De repente lo impensable pasó y la aventura de Elsa y Anna, la película animada más taquillera de todos los tiempos, no logró ni siquiera una nominación a la gala de la Academia. Entonces la cosa ya no se vio tan simple.

Tras tremenda sorpresa ahora "Toy Story" enfrenta este 9 de febrero a cuatro rivales que ven sus posibilidades de llevarse a casa la gloria están más altas que antes y, si este año continúa con sus resultados inesperados, podrían estar en lo cierto.

Por supuesto que “Toy Story 4” sigue siendo el favorito, es difícil no serlo con su pedigrí. Desde que la categoría se creó en el 2001 Pixar ha sido nominado en 13 ocasiones, llevándose nueve estatuillas a casa. El único que se le acerca es Disney, quienes han sido nominados 11 veces y ganado tres.

Hay que mencionar que “Toy Story” ya ha probado la gloria, llevándose un Oscar en 2010 con la tercera película de su franquicia, y la única secuela en haberse llevado este honor. Aunque, como lo demostró la descalificación de “Frozen 2”, esto no es suficiente para asegurarte un espacio en la gala de la Academia.

Otras ventajas de la película es que esta ha sido excepcionalmente bien recibida tanto por los críticos como por el público (con un 97% de 'frescura' en Rotten Tomatoes) y ha logrado recaudar más de mil millones durante su tiempo en los cines, ambas victorias que levantan su perfil entre los votantes de la Academia, demostrados con una victoria en los Producer's Guild of America Awards (PGA) el pasado fin de semana.

Los rivales

“How to Train You Dragon: The Hidden World”

Cuatro rivales se enfrentan a "Toy Story 4" por una estatuilla. El primero es "How to Train You Dragon: The Hidden World". Dreamworks ha destacado este año dándole un final satisfactorio a su venerada saga, robada de una victoria en 2010 por "Toy Story 3" y en 2014 por "Big Hero 6" de Disney.

Con un 90% de ‘frescura’ en RottenTomatoes y US$521 millones en taquillas este podría ser el año en que Dreamworks vuelve a llevarse la gloria a casa.

“Missing Link”

El rival que nadie esperaba. La cinta de animación ‘stop-motion’ “Missing Link” de Laika sorprendió en los Globos de Oro al llevarse el premio a Mejor película animada, demostrando que al menos la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood tenía la necesidad de premiar algo diferente a las animaciones hechas a computadora que han dominado las competencias en la última década.

Curiosamente los Globos de Oro han tenido mejor suerte de los PGA Awards para predecir al ganador de esta categoría, habiendo coincidido con la Academia en un 77% de las veces (frente al 64% de los PGA), aunque como ya hemos mencionado en otras notas este premio no comparte miembros con el bloque de votos del Oscar.

Una ventaja de “Missing Link” es el cariño que la Academia parece tener por Laika, el estudio detrás del filme. Las últimas cuatro películas producidas por el mismo - “Caroline”, “Paranorman”, “The Boxtrolls” y “Kubo and the Two Strings”- han sido nominadas al máximo premio de animación, aunque nunca se han llevado una estatuilla. Este factor podría ser el determinante para asegurarse una posible victoria de la película.

“Klaus”

Si "Missing Link" mantiene viva la animación 'stop motion', "Klaus" es un cariñoso tributo a la animación 2D de antaño, combinando técnicas tradicionales con herramientas de computadora para crear un look nunca antes visto en la animación.

La historia, un replantamiento del mito de Santa Claus lejos de sus inspiraciones históricas, fue muy bien recibido por la crítica, logrando un 93% en RottenTomatoes.

La película fue encabezada por el primerizo director Sergio Pablos, un exanimador de Disney que se retiró de la compañía cuando esta empezó a recaer más en la animación 3D, una evidente ironía que fuera esta película la que ‘sacó’ a “Frozen 2” de la lista de los nominados, mostrando un renovado interés en este tipo de producciones.

Una ventaja de este proyecto es el involucramiento de Netflix en su producción. Además de ser receptor de la maquinaria publicitaria del gigante de streaming, sediento de acumular legitimidad mediante galardones, la película está disponible para todos los usuarios del servicio, ayudando a difundirla entre los miembros de la Academia.

“I Lost My Body”

Otra película en la que está involucrado Netflix, aunque en este caso como distribuidor de la cinta. “I Lost My Body” es otra película de animación tradicional, aunque con una premisa más absurda e intrigante que sus competidoras, siguiendo a una mano cercenada que ha escapado de un laboratorio.

El resto de la película explora al dueño de la extremidad y su vida como un huérfano en na metrópolis. “I Lost My Body” es el primer largometraje del animador Jérémy Clapin y causó furor entre la crítica en su estreno durante el Festival de Cannes, siendo el primer filme de animación en ganarse el prestigioso Nespresso Grand Prize.

Por supuesto, “Toy Story 4” todavía podría llevarse el Oscar este 9 de febrero. Y si lo hace deberá ser con el orgullo de que ha ganado en uno de los años más competitivos que ha tenido que enfrentar en los últimos años.

