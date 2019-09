Oscar 2020: las películas que competirán con "Retablo" a Mejor película extranjera

Este martes se reveló la lista completa de todas las películas seleccionadas que competirán por un cupo en las nominaciones a Mejor película extranjera de los Oscar 2020. La cinta peruana de Álvaro Delgado-Aparicio "Retablo" es nuestra representante entre las precandidatas.

Conoce aquí la lista completa de las películas que buscan competir en la categoría Mejor película extranjera.

PELÍCULAS PRECANDIDATAS POR PAÍS

"The Delegation" (Albania)

"System Crasher" (Alemania)

"Papicha" (Argelia)

​"La odisea de los Giles" (Argentina)

"Joy" (Austria)

"Alpha" (Bangladesh)

"Our Mothers" (Bélgica)

"Tú me manques" (Bolivia)

"The son" (Bosnia)

"The invisible life of Euridice Gusmao" (Brasil)

"Ága" (Bulgaria)

"In the life of music" (Camboya)

"Antigone" (Canadá)

"Monos" (Colombia)

"Gisaengchung" (Corea del sur)

"El despertar de las hormigas" (Costa Rica)

"Mali" (Croacia)

"Un traductor" (Cuba)

"Araña" (Chile)

"La mala noche" (Ecuador)

"Poisonous Roses" (Egipto)

"Nech je svetlo" (Eslovaquia)

"History of live" (Eslovenia)

"Dolor y gloria" (España)

"Truth and justice" (Estonia)

"Yenifasu Filmya" (Etiopía)

"Dagsin" (Filipinas)

"Stupid young heart" (Finlandia)

"Les Misérables" (Francia)

"Azali" (Ghana)

"When tomatoes met Wagner" (Grecia)

"Shindisi" (Georgia)

"Instinct" (Holanda)

"The white storm 2: Drug lords" (Hong Kong)

"Akik maradtak" (Hungría)

"Gully Boy" (India)

"Memories of my body" (Indonesia)

"Finding Farideh" (Irán)

"Incitement" (Israel)

"Weathering with you" (Japón)

"Subira" (Kenia)

"Zana" (Kosovo)

"Aurora" (Kirguistán)

"The mover" (Letonia)

"Bridges of time" (Lituania)

"Honeyland" (Macedonia)

"Adam" (Marruecos)

"La camarista" (México)

"Bulbul" (Nepal)

"Out stealing horses" (Noruega)

"Laal Kabootar" (Pakistán)

"It must be heaven" (Palestina)

"Todos cambiamos" (Panamá)

"Retablo" (Perú)

"Corpus Christi" (Polonia)

"A herdade" (Portugal)

"El proyeccionista" (República Dominicana)

"The painted bird" (República Checa)

"The whistlers" (Rumania)

"King Peter of Serbia" (Serbia)

"Knuckle city" (Sudáfrica)

"And then we danced" (Suecia)

"Wolkenbruch's wondrous journey into the arms of a Shiksa" (Suiza)

"Inhuman kiss" (Tailandia)

"Dear ex" (Taiwán)

"Weldi" (Túnez)

"Baglilik Asli" (Turquía)

"Homeward" (Ucrania)

"Kony order from above" (Uganda)

"Así habló el cambista" (Uruguay)

"Yo, imposible" (Venezuela)

El anuncio de las candidatas finalistas al Oscar por Mejor película de no habla inglesa será el 13 de enero.



La ceremonia de los Oscar será el 9 de febrero de 2020.