Luego de la sorpresa por el anuncio de la primera nominación de Antonio Banderas a un Oscar a Mejor actor por su trabajo en la película “Dolor y gloria”, Salma Hayek fue una de las más emocionadas. La actriz mexicana se mostró entusiasmada al felicitar a su amigo por este logro.

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek reconoció que “es genial" ver el progreso de su compañero, al que conoce hace más de dos décadas.

“Después de 20 años de conocerte, es genial ver que todavía estás prosperando, felicidades por tu nominación al Oscar”, escribió la actriz, acompañando su mensaje con una foto del recuerdo junto al español.

Como se recuerda, Antonio Banderas consiguió un lugar entre los nominados a Mejor actor en los Oscar 2020, por protagonizar la película de Pedro Almodóvar, “Dolor y gloria”.

Sin embargo, la competencia no será sencilla, pues compite contra Joaquin Phoenix por “Joker”, Leonardo DiCaprio por “Once Upon a Time in Hollywood”, Adam Driver por “Marriage Story” y Jonathan Pryce por “The Two Popes”.