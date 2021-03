Conforme a los criterios de Saber más

David Fincher suele ser comparado con Francis Ford Coppola (”El Padrino”) o destacado como el Stanley Kubrick (”La Naranja Mecánica”) del siglo XXI, pero en realidad forma parte de la lista de los directores de cine que nunca fueron reconocidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que decide quienes son los nominados de los Premios Óscar, y que este año, por primera vez en la historia, ha anunciado a la cinta de Fincher (“Mank”) como líder de la previa a la gala con 10 candidaturas en las categorías para llevarse la estatuilla dorada de Hollywood.

Este cineasta estadounidense de 58 años obtuvo su primera nominación a los Óscar con “El curioso caso de Benjamin Button” (2008) y luego ganó el Globo de Oro con “Red Social” (2013), cinta que también fue nominada a los Óscar. Acudió a la gala, la presenció sonriente y a final “El Discurso del Rey” se adjudicó el premio a Mejor Película. Pensarán que estas dos son las piezas eje de su carrera, pero ciertamente no lo son, porque en realidad David Fincher es un director que retrata atmósferas frías, intelectuales y desagradables, como es el caso de sus obras principales y más cercanas a su estilo: “El Club de la Pelea” (1999) y “Zodiac” (2007).

“Su propuesta ‘de autor’ no ha llevado a Fincher a ganar un Óscar. Sabemos que la Academia maneja un cierto tipo de películas e intereses y Fincher siempre se ha manejado desde el lado del director autor. Eso lo hace un director de culto”, dijo a El Comercio Enrique García, docente de la Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El debate que siempre ha rondado alrededor de David Fincher es la posibilidad de llegar a pasar a la historia del cine como un director con esa visión artística opuesta a las preferencias de la Academia, que no busca “películas incómodas ni directamente desagradables” y pocas veces premia a un thriller o una comedia, según el blog Premios Óscar. Aunque, en los últimos años, sí han habido oportunidades donde esto se contradice, pero suele atribuirse el cambio cultural de los Premios Óscar a una votación por mayoría para elegir a la ganadora y no necesariamente a una decisión por convicción propia de los expertos en Hollywood.

Como sabemos, en una película, tenemos dos formas de entender a un personaje: a través de los diálogos y de sus acciones. Fincher trabaja mucho con lo segundo. Cómo miran, cómo actúan ante las situaciones, así construye la triangulación de gestos que crea una magistral coreografía con la cámara y la iluminación. Esto se ve en “Mank”, el film que competirá en la gala 2021 de los Premios Óscar.

“Mank” reproduce el caso del guionista de “Ciudadano Kane” (1941), Herman Mankiewicz. Ha sido la sorpresa para algunos que creían que la autoría de esa película era de Orson Welles, pero la obra de Fincher (que es en realidad la continuación al trabajo de su padre) muestra las adicciones a la bebida y la escritura de este audaz trabajador de MGM. Más aún: enmarca la soberbia industria hollywoodense de los años 30 y 40 y hace una crítica tácita a los magnates del cine en Estados Unidos en la que “denuncia la crueldad de los estudios, crítica las fake news y la manipulación política de la época”.

Según el crítico Sebastián Pimentel, "Mank" es una obra "muy hermética, en blanco y negro, muy en clave de la película de (Orson) Welles, casi mimética en muchos sentidos. Eso la hace una película demasiado audaz y 'rara' para el gusto mayoritario y para el consenso de la Academia y de Hollywood", cita el también crítico cultural de El Comercio Enrique Planas en este artículo.





ESTILO FINCHER

El “Club de la Pelea” es una de las películas que coloca a Fincher en primer plano y lo saca de ese contexto de lo policiaco que había creado con “Seven” (1995), entrando a reforzar el mundo interno de sus personajes. Este estilo de convulsiones psicológicas lo vemos posteriormente con “Zodiac” y la “Chica del Dragón Tatuado” (2011).

“David Fincher inicia su carrera con ‘Alien 3′ (1992), una película que venía de una saga, y empieza a destacar por su estilo bastante pulcro. Es un director muy exigente que trabaja mucho con efectos visuales, juego de sombras y claros oscuros recurrentes en el desarrollo de sus películas. Esto lo refleja cuando hace ‘Seven’. También se involucra mucho en la postproducción, algo que los directores no suelen hacer. No solamente con el estilo visual, sino también en combinación con lo psicológico de los personajes en su contexto. Todo esto Fincher lo continúa trabajando en el ‘Club de la Pelea’ (1999), incluso en ‘Red Social’ y en series como ‘House of Cards’ (2013)”, afirma García.

Es posible que el “estilo Fincher”, por denominarlo con creatividad, provenga de su primera etapa como director de videoclips, solo por mencionar algunos, “Downtown Train” (1987) de Patty Smyth y “Vogue” (1990) de Madonna.

Lo psicológico en Fincher te puede llevar a un desierto o a un espacio cerrado, como “La Habitación del Pánico” (2002) y ese juego que hace representando los alter ego de sus personajes en un escenario es lo más interesante. Esto lo trabaja a fondo con los actores, como fue su labor en “El curioso caso de Benjamín Button” al lado de Brad Pitt.

Pero, como ya hemos intuido, se trata de un carácter visual que no puede estar muy cerca de un premio como el de los Óscar. “Yo creo que este año puede ser el reconocimiento de la Academia para David Fincher”, dijo García.

LA FICHA

Título original: “Mank”.

Plataforma: Netflix.

Género: drama.

País y año: EE.UU., 2020.

Director: David Fincher.

Actores: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance, Lilly Collins.

Nominaciones al Oscar 2021: 10. Entre ellas: Mejor película, Mejor dirección (David Fincher), Mejor actor (Gary Oldman), Mejor actriz de reparto (Amanda Seyfried).

Nuestra calificación: ★★★★★

