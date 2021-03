Conforme a los criterios de Saber más

La ceremonia de los Golden Globe Awards el pasado 28 de febrero dio inicio a la llamada temporada de premios, aquel periodo no oficial a inicios del año donde se destaca lo mejor del séptimo arte del año anterior que culmina con los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, más conocidos como los Óscar.

Como mucho de lo que ha ocurrido en el 2020, la temporada de premios ha sido marcada por el COVID-19, pandemia que ha llevado a una modificación de su calendario con varias postergaciones de sus fechas más importantes, mientras que los protocolos de bioseguridad obligaban a replantear cómo serán sus famosas galas, donde usualmente se reúne lo mejor de la meca del cine.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS OTRAS CEREMONIAS?

Con el Óscar siendo indudablemente el galardón más prestigioso de la temporada de los premios es fácil desestimar las otras ceremonias de este periodo. Pero si hay razones para que uno se interese en estas ceremonias ‘menores’ es que sus ganadores frecuentemente coinciden con los de los premios de la Academia.

Esto debido a que, en el caso de los premios de los diversos sindicatos (de directores, actores, productores, guionistas), estos comparten parte del bloque de votos con los de los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Los Globos de Oro (Golden Globe Awards) inician la temporada de premios. (Foto: Robyn Beck/AFP)

Mientras tanto, galardones otorgados por terceros, como los Golden Globes y los Critics’ Choice Award, levantan el perfil de las películas, directores y actores que participan en ellas, aumentando las posibilidades de que los miembros de la Academia piensen en ellos al elaborar la lista de los nominados y al votar por el ganador de este año.

Las ceremonias cumplen otro propósito, al crear una narrativa - el llamado ‘Oscar buzz’- en torno a ciertas películas, intérpretes y directores que hacen que sus triunfos se vean más probables. Lo vimos en el 2020 con Joaquin Phoenix y su aparentemente inevitable victoria por su rol en “Joker” tras llevarse los principales galardones de la temporada de premios, mientras que en este año también lo vemos con películas como “Nomadland” de Chloé Zhao - ella también una de las favoritas para Mejor director - o con la actriz Carey Mulligan por su trabajo en “Promising Young Woman”.

¿QUIÉNES SON LOS PUNTEROS?

A estas alturas de la temporada de premios, con solo los Globos de Oro a nuestras espaldas, es todavía difícil predecir quiénes serán los ganadores y todo puede cambiar de un momento a otro. Sin embargo, algunas películas y actores ya están dando que hablar. Previamente ya mencionamos a “Nomadland”, cinta que ganó el Golden Globe el pasado fin de semana, pero también debemos rescatar a “The Trial of the Chicago 7” como uno de sus posibles rivales. Mientras tanto, después de su victoria en la categoría de Mejor película en idioma extranjero, la cinta “Minari” también se ha posicionado entre los punteros de la carrera, creando la inusual posibilidad de que otra película en coreano - aunque está producida en los Estados Unidos - podría ganar el máximo premio de los Óscar solo un año después de “Parasite”.

Dirigida por Chloé Zhao, "Nomadland" ya se ha posicionado como una de las favoritas en la carrera por el Óscar. (Foto: Searchlight Pictures)

En la categoría de Mejor director, Chloé Zhao se encuentra a la cabeza, aunque no se deberá descuidar porque tiene muy de cerca a grandes realizadores como David Fincher (“Mank”) y Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”), así como a prometedores directores como Lee Isaac Chung (“Minari”), Regina King (“One Night in Miami”) y Emerald Fennell (“Promising Young Woman”).

Respecto a “Promising Young Woman”, su protagonista Carey Mulligan es la indudable puntera en la carrera, pero está seguida muy de cerca por las ya ganadoras del Oscar Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”) y Frances McDormand (“Nomadland”).

Donde hay menos dudas en es la categoría de Mejor actor, donde parece haber un consenso informal de que Chadwick Boseman ganará póstumamente el premio por su trabajo en “Ma Rainey’s Black Bottom”, un homenaje no solo a su talento, sino también a la vida de un intérprete que acabó prematuramente. Por supuesto, no se puede negar que la gala nos podría dar una sorpresa y otorgarle el premio a los otros favoritos: Anthony Hopkins (“The Father”), Riz Ahmed (“Sound of Metal”) y Gary Oldman (“Mank”).

A continuación ponemos las fechas más importantes de la temporada de premios:

MARZO

3 de marzo: Anuncio de los nominados a los Premios Annie (Annie Awards), que celebran lo mejor de la animación

5-10 de marzo: Comienzo de las votaciones para los nominados a los Premios Oscar

7 de marzo: Ceremonia de los Premios de la Crítica Cinematográfica (Critics’ Choice Awards)

8 de marzo: Anuncio de los nominados para el Premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos (Producers Guild of America Awards)

9 de marzo: Anuncio de los nominados para los Premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión

9 de marzo: Anuncio de los nominados para el Premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America Awards)

15 de marzo: Anuncio de los nominados a los Premios Óscar

21 de marzo: Ceremonia de los Premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America Awards)

24 de marzo: Ceremonia de los Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos

ABRIL

4 de abril: Ceremonia del Sindicato de Actores de Cine (Screen Actors Guild Awards)

10 de abril: Ceremonia del Premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America Awards)

11 de abril: Premios BAFTA

15-20 de abril: Votación final para elegir a los ganadores de los Óscar

16 de abril: Ceremonia de los Premios Annie

18 de abril: Premios de la Asociación de Editores de Cine de Estados Unidos (ACE Eddie Awards)

22 de abril: Premios Independent Spirit. Estos galardones, aunque no tienen ninguna relación con el Óscar, usualmente sirven como preludio para la gala de la Academia

25 de abril: Ceremonia de los Premios Óscar

VIDEO RECOMENDADO

"Nomadland" - Tráiler 2 Oficial Subtitulado