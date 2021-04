Conforme a los criterios de Saber más

Laura Pausini estuvo cerca de hacer historia. La cantante italiana, conocida en el mundo por sus baladas románticas, fue nominada al Oscar 2021 a la Mejor canción original por “Io sí”, tema que compuso junto a la célebre Diane Warren para la película “The Life Ahead”, protagonizada por Sophia Loren. Ella no ganó.

El Oscar 2021 de Mejor canción original fue entregado a la cantante H.E.R. por el tema “Fight for You”, para la película “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”) de HBO Max.

La interpretación de “Io sí” ya le había valido a Laura Pausini el Globo de Oro, el primero de sus reconocimientos en las ligas mayores de la industria cinematográfica. En el plano musical, su obra ya había ganado 4 Latin Grammys y 1 Grammy americano.

“Siendo yo de un pueblo pequeño yo no pensaba sinceramente que era posible soñar hasta ir al ‘Festival de San Remo’, que es el concurso más importante que tenemos en Italia de música. Imagínate entonces como era imposible soñar con los Grammy, inalcanzable porque no lo soñaba. Golden Globe y Oscar, eso no pensaba que era para cantantes”, declaró recientemente Laura Pausini en la CNN.

En este apartado de los Oscar 2021, la italiana competía también con “Speak Now” de Leslie Odom Jr. para “One Night in Miami”, “Húsavík” interpretada por Will Ferrell y Rachel McAdams para “Eurovision” y “Hear My Voice” de Daniel Pemberton para “El juicio de los 7 de Chicago”.

