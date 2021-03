Conforme a los criterios de Saber más

“Mank”, la película de David Fincher, lidera con 10 candidaturas las nominaciones de los premios Oscar 2021. Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de cintas con 6 nominaciones cada una: “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Minari”, “Sound of Metal”, “The Trial of the Chicago 7” y “Nomadland”, esta última considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

El Oscar 2021 a la mejor película se decidirá entre “Nomadland”, “The Trial of the Chicago 7”, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Promising Young Woman” y “Sound of Metal”. Y, como sabemos que no hay mejor forma de ir preparando el ambiente para el Oscar 2021, que una buena maratón, preparamos esta lista con algunos títulos nominados a los premios de la Academia para este 2021.

Así que ve a preparar la canchita, que acá te dejamos una lista de títulos que hoy puedes disfrutar en tu plataforma de streaming favorita y sin interrupciones.

CATEGORÍA MEJOR PELÍCULA :

Estas son las nominadas a Mejor película que están disponibles en streaming:

“Mank”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Una visita al Hollywood de los años treinta desde la mirada cínica y ácida del legendario guionista Herman J. Mankiewics mientras escribe contra reloj “El ciudadano Kane”.

Una visita al Hollywood de los años treinta desde la mirada cínica y ácida del legendario guionista Herman J. Mankiewics mientras escribe contra reloj “El ciudadano Kane”. Director: David Fincher.

David Fincher. Género: Dramas, películas basadas en la vida real.

Dramas, películas basadas en la vida real. Duración: 2 horas y 12 minutos.

2 horas y 12 minutos. Elenco: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance.

Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance. Clasificación: +16 años (Perú)

+16 años (Perú) Año: 2020.

2020. Títulos similares: “El irlandés”, Los dos papas”, “Mindhunter”, “Ciudadano Kane”, “Hitchcock”.

“El irlandés”, Los dos papas”, “Mindhunter”, “Ciudadano Kane”, “Hitchcock”. Nominaciones a los Oscar 2021: Mejor actriz (Amanda Seyfried), Mejor banda sonora, Mejor sonido, Mejor diseño de producción, Mejor fotografía, Mejor maquillaje y peinado, Mejor actor, Mejor director, Mejor película.





“Judas y el Mesías Negro”

Mírala en HBO Max

(*) No disponible desde América Latina.

Sinopsis: Como líder de dicha organización, Fred Hampton intenta unificar a los distintos grupos que configuran la ciudad del viento, sin saber que el FBI del ínclito J. Edgar Hoover, en complicidad con la policía local, anda tras sus pasos a punto de colocar un topo en el centro de su jerarquía organizativa.

Como líder de dicha organización, Fred Hampton intenta unificar a los distintos grupos que configuran la ciudad del viento, sin saber que el FBI del ínclito J. Edgar Hoover, en complicidad con la policía local, anda tras sus pasos a punto de colocar un topo en el centro de su jerarquía organizativa. Director: Shaka King.

Shaka King. Género: drama, historias basadas en la vida real.

drama, historias basadas en la vida real. Duración: 1 hora y 26 minutos

1 hora y 26 minutos Elenco: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons.

Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons. Clasificación: +16 años (Perú)

+16 años (Perú) Año: 2021.

2021. Títulos similares: “El juicio de los 7 de Chicago”, “BlacKkKlansman”, “El gran Gatsby”.

“El juicio de los 7 de Chicago”, “BlacKkKlansman”, “El gran Gatsby”. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor guion original, Mejor actor de reparto, Mejor fotografía, Mejor canción original, Mejor película.





“Nomadland”

Mírala en Hulu

(*) No disponible desde América Latina.

Sinopsis: Después de perderlo todo en la Gran Recesión, una mujer (Frances McDormand) se embarca en un viaje por el oeste estadounidense y vive como una nómada moderna que en su furgoneta.

Después de perderlo todo en la Gran Recesión, una mujer (Frances McDormand) se embarca en un viaje por el oeste estadounidense y vive como una nómada moderna que en su furgoneta. Género: Drama.

Drama. Duración: 1 hora y 48 minutos

1 hora y 48 minutos Dirección: Chloé Zhao

Chloé Zhao Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May.

Frances McDormand, David Strathairn, Linda May. Clasificación: +14 años (Perú)

+14 años (Perú) Año: 2020

2020 Títulos similares: On the Road (2012), Into the Wild (2007), The Secret Life of Walter Mitty (2013), Wild (2014).

On the Road (2012), Into the Wild (2007), The Secret Life of Walter Mitty (2013), Wild (2014). Nominaciones al Oscar: Mejor guion adaptado, Mejor montaje, Mejor fotografía, Mejor actriz, Mejor director, Mejor película.





“El juicio de los 7 de Chicago”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Una guerra mal vista. Una protesta masiva. Un conflicto brutal. Pedian justicia en la calle. Harán historia en la corte. Basada en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, que causaron disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

Una guerra mal vista. Una protesta masiva. Un conflicto brutal. Pedian justicia en la calle. Harán historia en la corte. Basada en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, que causaron disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Género: Drama, drama legal, películas basadas en historias reales.

Drama, drama legal, películas basadas en historias reales. Duración: 2 horas y 10 minutos

2 horas y 10 minutos Dirección: Aaron Sorkin.

Aaron Sorkin. Elenco: Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton.

Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton. Clasificación: +16 años (Perú)

+16 años (Perú) Año: 2020

2020 Títulos similares: A few good men (1992), BlackKklansman (2018), Buscando justicia (2019)

A few good men (1992), BlackKklansman (2018), Buscando justicia (2019) Nominaciones al Oscar: Mejor guion original, Mejor actor de reparto, Mejor montaje, Mejor fotografía, Mejor canción original, Mejor película.





“Sound of metal”

Mírala en Prime Video

Sinopsis: La vida del baterista de una banda de heavy-metal cambia por completo cuando, súbitamente, pierde la audición.

La vida del baterista de una banda de heavy-metal cambia por completo cuando, súbitamente, pierde la audición. Director: Darius Marder.

Darius Marder. Género: Drama.

Drama. Duración: 1 hora y 26 minutos

1 hora y 26 minutos Elenco: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci.

Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci. Clasificación: +16 años (Perú)

+16 años (Perú) Año: 2020.

2020. Títulos similares: “Whiplash”, “La reina del soul”.

“Whiplash”, “La reina del soul”. Nominaciones a los premios Oscar 2021: Mejor guion original, Mejor actor de reparto, Mejor sonido, Mejor montaje, Mejor actor, Mejor película.





EN OTRAS CATEGORÍAS :

Estas son las nominadas en otras catgorías que están disponibles en streaming:

“La madre del blues”

Mírala en Netflix

Sinopsis: La tensión y la temperatura aumenta en un estudio musical de Chicago en 1927 cuando la apasionada cantante de blues Ma Rainey y su banda tienen una sesión de grabación.

La tensión y la temperatura aumenta en un estudio musical de Chicago en 1927 cuando la apasionada cantante de blues Ma Rainey y su banda tienen una sesión de grabación. Director: George C.Wolfe.

George C.Wolfe. Género: drama, música, musicales, biopic, historias basadas en la vida real.

drama, música, musicales, biopic, historias basadas en la vida real. Duración: 1 hora y 34 minutos

1 hora y 34 minutos Elenco: Viola Davis, Chadwick Boseman, Glynn Turman, Joshua Harto.

Viola Davis, Chadwick Boseman, Glynn Turman, Joshua Harto. Clasificación: +16 años (Perú)

+16 años (Perú) Año: 2021.

2021. Títulos similares: “Ray”, “Quincy”.

“Ray”, “Quincy”. Nominaciones al Oscar 2021: Diseño de vestuario, Mejor diseño de producción, Mejor maquillaje y peinado, Mejor actor, Mejor actriz.





“Soul”

Mírala en Disney Plus

Sinopsis: ¿Qué te hace diferente? Joe Gardner es un profesor de Música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas reciben la personalidad, el carácter y los intereses antes de ir a la Tierra.

¿Qué te hace diferente? Joe Gardner es un profesor de Música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas reciben la personalidad, el carácter y los intereses antes de ir a la Tierra. Género: Comedia familiar, fantasía, animación, musical.

Comedia familiar, fantasía, animación, musical. Duración: 1 hora con 40 minutos.

1 hora con 40 minutos. Director: Pete Docter.

Pete Docter. Elenco de doblaje original: Jamie Foxx, Tina Fey, Angela Bassett.

Jamie Foxx, Tina Fey, Angela Bassett. Clasificación: Apta para todos.

Apta para todos. Año: 2020.

2020. Títulos similares: Intensa-mente (2015), Up (2009), Zootopia (2016), Whiplash (2014).

Intensa-mente (2015), Up (2009), Zootopia (2016), Whiplash (2014). Nominaciones al Oscar: Mejor banda sonora, Mejor sonido, Mejor película de animación.





“The United States vs Billie Holiday”

(*) No disponible desde América Latina.

Mírala en Hulu

Sinopsis: Se ingresa a la intensa vida de Billie Holiday, una de las mejores cantantes de jazz de todos los tiempos, para abordarla como un hito histórico que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos a través de la música. Mientras, el gobierno de EE. UU. intensifica una guerra racializada contra las drogas.

Se ingresa a la intensa vida de Billie Holiday, una de las mejores cantantes de jazz de todos los tiempos, para abordarla como un hito histórico que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos a través de la música. Mientras, el gobierno de EE. UU. intensifica una guerra racializada contra las drogas. Director: Lee Daniels.

Lee Daniels. Género: drama, historia, biopic, música.

drama, historia, biopic, música. Duración: 2 horas y 10 minutos

2 horas y 10 minutos Elenco: Andra Day (como Billie Holiday), Trevante Rhodes ( Moonlight ), Natasha Lyonne ( Orange is the new black ), Garrett Hedlund, Miss Lawrence, Rob Morgan, Da’Vine Joy Randolph, Evan Ross (hijo de Diana Ross), Tyler James Williams, Tone Bell y Erik LaRay Harvey.

Andra Day (como Billie Holiday), Trevante Rhodes ( ), Natasha Lyonne ( ), Garrett Hedlund, Miss Lawrence, Rob Morgan, Da’Vine Joy Randolph, Evan Ross (hijo de Diana Ross), Tyler James Williams, Tone Bell y Erik LaRay Harvey. Clasificación: +16 años (Perú)

+16 años (Perú) Año: 2021.

2021. Títulos similares: “Respect”, “Billie”

“Respect”, “Billie” Nominaciones a los premios Oscar: Mejor actriz.





“Borat 2”

Mírala en Amazon Prime Video

Sinopsis: Luego de ser liberado por el gobierno kazajo de prisión, el comediante Borat arriesga su vida cuando regresa a Estados Unidos con su hija de 15 años. Secuela del ‘mockumentary’ estrenado 14 años atrás y que llevó a la fama al actor Sacha Baron Cohen.

Luego de ser liberado por el gobierno kazajo de prisión, el comediante Borat arriesga su vida cuando regresa a Estados Unidos con su hija de 15 años. Secuela del ‘mockumentary’ estrenado 14 años atrás y que llevó a la fama al actor Sacha Baron Cohen. Director: Jason Woliner.

Jason Woliner. Género: comedia, falso documental.

comedia, falso documental. Duración: 1 hora con 36 minutos.

1 hora con 36 minutos. Elenco: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Tom Hanks, Mike Pence.

Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova, Tom Hanks, Mike Pence. Clasificación: 18+ (Perú).

18+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: Borat, Bruno, El dictador.

Borat, Bruno, El dictador. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor actriz (Maria Bakalova), Mejor guion adaptado.





“Hillbilly, una elegía rural”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Un estudiante de Yale recibe una llamada que lo hace volver a su pueblo natal en Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y sobre su futuro.

Un estudiante de Yale recibe una llamada que lo hace volver a su pueblo natal en Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y sobre su futuro. Director: Ron Howard.

Ron Howard. Género: Drama, películas basadas en historias de la vida real.

Drama, películas basadas en historias de la vida real. Duración: 1 hora con 57 minutos.

1 hora con 57 minutos. Elenco: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Freida Pinto.

Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Freida Pinto. Clasificación: 16+ (Perú).

16+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: Historia de un matrimonio, Los 2 papas.

Historia de un matrimonio, Los 2 papas. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor actriz (Glenn Close), Mejor maquillaje y peinado.





“Emma”

Mírala en HBO Max

(*) No disponible desde América Latina.

Sinopsis: La joven Emma Woodhouse, que vive en la Inglaterra georgiana, se ocupa de emparejar, unas veces más acertadamente que otras, a sus amigos y familiares. Adaptación de la novela de Jane Austen publicada en 1815.

La joven Emma Woodhouse, que vive en la Inglaterra georgiana, se ocupa de emparejar, unas veces más acertadamente que otras, a sus amigos y familiares. Adaptación de la novela de Jane Austen publicada en 1815. Director: Autumn de Wilde.

Autumn de Wilde. Género: Drama de época, romance, películas basadas en novelas.

Drama de época, romance, películas basadas en novelas. Duración: 2 horas con 12 minutos.

2 horas con 12 minutos. Elenco: Anya Taylor-Joy, Angus Imrie, Letty Thomas, Gemma Whelan.

Anya Taylor-Joy, Angus Imrie, Letty Thomas, Gemma Whelan. Clasificación: 13+ (Perú).

13+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: Orgullo y prejuicio.

Orgullo y prejuicio. Nominaciones al Oscar 2021: Diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado.





“Mulan”

Mírala en Disney+

Sinopsis: “Mulán” es la historia de una joven que arriesga todo por amor a su familia y su tierra y se convierte en una guerrera legendaria de China.

“Mulán” es la historia de una joven que arriesga todo por amor a su familia y su tierra y se convierte en una guerrera legendaria de China. Director: Niki Caro.

Niki Caro. Género: Aventura, fantasía, películas para niños.

Aventura, fantasía, películas para niños. Duración: 1 hora y 57 minutos.

1 hora y 57 minutos. Elenco: Yifei Liu, Donie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An.

Yifei Liu, Donie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An. Clasificación: Apta para todos.

Apta para todos. Año: 2020.

2020. Títulos similares: “El rey león”, “Aladino”.

“El rey león”, “Aladino”. Nominaciones al Oscar 2021: Diseño de vestuario, Mejores efectos visuales.





“Da 5 Bloods”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder... y de un tesoro oculto. Drama bélico de Spike Lee.

Cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder... y de un tesoro oculto. Drama bélico de Spike Lee. Director: Spike Lee.

Spike Lee. Género: Drama, acción, militar.

Drama, acción, militar. Duración: 2 horas y 35 minutos.

2 horas y 35 minutos. Elenco: Deltroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters.

Deltroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters. Clasificación: 16+ (Perú).

16+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: Rescatando al soldado Ryan, La caída del halcón negro.

Rescatando al soldado Ryan, La caída del halcón negro. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor banda sonora.





“News of the World”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Un veterano de la Guerra Civil que va de pueblo en pueblo para leer las noticias emprende un arriesgado viaje para darle un nuevo hogar a una niña huérfana.

Un veterano de la Guerra Civil que va de pueblo en pueblo para leer las noticias emprende un arriesgado viaje para darle un nuevo hogar a una niña huérfana. Director: Paul Greengrass.

Paul Greengrass. Género: Westerns, dramas, películas basadas en libros.

Westerns, dramas, películas basadas en libros. Duración: 1 hora y 59 minutos.

1 hora y 59 minutos. Elenco: Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon.

Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon. Clasificación: 13+ (Perú).

13+ (Perú). Año: 2021..

2021.. Títulos similares: La excavación, Centinela.

La excavación, Centinela. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor banda sonora, Mejor sonido, Mejor diseño de producción, Mejor fotografía.





“One Night in Miami”

Mírala en Amazon Prime Video

Sinopsis: Una Noche en Miami es un relato ficticio de una noche increíble en la que los íconos Muhammed Ali, Malcom X, Sam Cooke y Jim Brown se reúnen y hablan sobre sus roles en el movimiento de los derechos civiles y la agitación cultural de los años 60.

Una Noche en Miami es un relato ficticio de una noche increíble en la que los íconos Muhammed Ali, Malcom X, Sam Cooke y Jim Brown se reúnen y hablan sobre sus roles en el movimiento de los derechos civiles y la agitación cultural de los años 60. Director: Regina King.

Regina King. Género: Drama.

Drama. Duración: 1 hora y 54 minutos.

1 hora y 54 minutos. Elenco: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr.

Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr. Clasificación: 18+ (Perú)

18+ (Perú) Año: 2021.

2021. Títulos similares: X

X Nominaciones al Oscar 2021: Mejor guion adaptado, Mejor actor de reparto, Mejor canción original.





“WHITE TIGER”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Un mundo lo llama. Otro mundo lo enjaula. Para escapar de su destino necesita astucia, estrategia... y una vena siniestra. La historia de Balram Halwai (Gourav) y su ascenso épico y cargado de humor oscuro de aldeano pobre a empresario exitoso en la India moderna.

Un mundo lo llama. Otro mundo lo enjaula. Para escapar de su destino necesita astucia, estrategia... y una vena siniestra. La historia de Balram Halwai (Gourav) y su ascenso épico y cargado de humor oscuro de aldeano pobre a empresario exitoso en la India moderna. Director: Ramin Bahrani.

Ramin Bahrani. Género: Dramas, películas basadas en libros, dramas sociales, películas sobre crímenes.

Dramas, películas basadas en libros, dramas sociales, películas sobre crímenes. Duración: 2 horas y 5 minutos.

2 horas y 5 minutos. Elenco: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao, Perrie Kapernaros.

Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao, Perrie Kapernaros. Clasificación: 16+ (Perú):

16+ (Perú): Año: 2021.

2021. Títulos similares: “Roma”, “Parasite”, “Cara cortada”.

“Roma”, “Parasite”, “Cara cortada”. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor guion adaptado.





“BURROW”

Mírala en Disney

Sinopsis: Una joven coneja se embarca en un viaje para cavar la madriguera de sus sueños, a pesar de no tener ni idea de lo que está haciendo.

Una joven coneja se embarca en un viaje para cavar la madriguera de sus sueños, a pesar de no tener ni idea de lo que está haciendo. Director: Madeline Sharafian.

Madeline Sharafian. Género: Animación, películas para toda la familia, cortometrajes animados.

Animación, películas para toda la familia, cortometrajes animados. Duración: 6 minutos.

6 minutos. Clasificación: Apto para todos.

Apto para todos. Año: 2020.

2020. Títulos similares: Out, Loop, Pipe, Moonbird.

Out, Loop, Pipe, Moonbird. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor cortometraje animado.





“If Anything Happens I Love You”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Después de un trágico tiroteo escolar, una pareja en duelo intenta procesar el vacío emocional que le dejó la muerte de su hija.

Después de un trágico tiroteo escolar, una pareja en duelo intenta procesar el vacío emocional que le dejó la muerte de su hija. Director: Will McCormac, Michael Govier.

Will McCormac, Michael Govier. Género: Drama, cortometraje animado, melodrama, drama social.

Drama, cortometraje animado, melodrama, drama social. Duración: 12 minutos.

12 minutos. Clasificación: 13+ (Perú).

13+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: Sitara, Canvas, The Breadwinner.

Sitara, Canvas, The Breadwinner. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor cortometraje animado.





“CRIP CRAMP”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Un campamento de verano revolucionario incita a un grupo de adolescentes con discapacidades a crear un movimiento y sembrar un nuevo camino hacia la igualdad.

Un campamento de verano revolucionario incita a un grupo de adolescentes con discapacidades a crear un movimiento y sembrar un nuevo camino hacia la igualdad. Director: Nicole Newnham y James Lebrecht.

Nicole Newnham y James Lebrecht. Género: Documentales, documentales políticos.

Documentales, documentales políticos. Duración: 1 hora y 48 minutos.

1 hora y 48 minutos. Clasificación: 13+ (Perú).

13+ (Perú). Año: 2021.

2021. Títulos similares: La muerte y la vida de Marsha P. Johnson, Dime quién soy, La familia del soldado.

La muerte y la vida de Marsha P. Johnson, Dime quién soy, La familia del soldado. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor documental largo.





“El agente topo”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Emotivo documental que muestra a un viudo d 83 años en una misión encubierta que lo lleva a infiltrarse en un hogar de ancianos para ver si maltratan a los residentes.

Emotivo documental que muestra a un viudo d 83 años en una misión encubierta que lo lleva a infiltrarse en un hogar de ancianos para ver si maltratan a los residentes. Director: Maite Alberdi.

Maite Alberdi. Género: Documental, cine latinoamericano.

Documental, cine latinoamericano. Duración: 1 hora y 29 minutos.

1 hora y 29 minutos. Clasificación: 13+ (Perú).

13+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: El silencio de otros, Chavela.

El silencio de otros, Chavela. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor documental largo.





“My Octopus Teacher”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Un cineasta agotado vuelve al mar de su niñez y encuentra amistad en una criatura submarina que le cambia la vida.

Un cineasta agotado vuelve al mar de su niñez y encuentra amistad en una criatura submarina que le cambia la vida. Director: Pippa Ehrlich, James Reed.

Pippa Ehrlich, James Reed. Género: Documentales sobre ciencia y naturaleza.

Documentales sobre ciencia y naturaleza. Duración: 1 hora y 25 minutos.

1 hora y 25 minutos. Clasificación: X

X Año: 2021

2021 Títulos similares: David Attenborough: una vida en nuestro planeta, Bailando con los pájaros.

David Attenborough: una vida en nuestro planeta, Bailando con los pájaros. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor documental largo.





“Time”

Mírala en Amazon Prime Video

Sinopsis: En esta íntima pero épica historia de amor filmada a lo largo de dos décadas, la indómita matriarca Fox Rich se esfuerza por criar a sus seis hijos y mantener a su familia unida mientras lucha por la liberación de su marido de la Penitenciaría Estatal de Luisiana, comúnmente conocida como Angola.

En esta íntima pero épica historia de amor filmada a lo largo de dos décadas, la indómita matriarca Fox Rich se esfuerza por criar a sus seis hijos y mantener a su familia unida mientras lucha por la liberación de su marido de la Penitenciaría Estatal de Luisiana, comúnmente conocida como Angola. Director: Garrett Bradley.

Garrett Bradley. Género: Documental.

Documental. Duración: 1 hora y 21 minutos.

1 hora y 21 minutos. Elenco: Fox Rich, Rob G. Rich.

Fox Rich, Rob G. Rich. Clasificación: 16+ (Perú).

16+ (Perú). Año: 2021.

2021. Títulos similares: Sueños de justicia, Entre la venganza y el perdón.

Sueños de justicia, Entre la venganza y el perdón. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor documental largo.





“A Love Song for Latasha”

Mírala en Netflix

Sinopsis: El homicidio de Latasha Harlins fue un detonante de los disturbios de Los Ángeles de 1992. Este documental analiza emotivamente la vida y los sueños de la quinceañera.

El homicidio de Latasha Harlins fue un detonante de los disturbios de Los Ángeles de 1992. Este documental analiza emotivamente la vida y los sueños de la quinceañera. Director: Sophia Nahli Allison.

Sophia Nahli Allison. Género: Documentales, películas sociales.

Documentales, películas sociales. Duración: 19 minutos.

19 minutos. Clasificación: 7+ (Perú).

7+ (Perú). Año: 2021.

2021. Títulos similares: El doble asesinato de Sam Cooke, Enmienda XIII.

El doble asesinato de Sam Cooke, Enmienda XIII. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor documental corto.





“Another Round”

Mírala en Hulu

(*) No disponible desde América Latina.

Sinopsis: Cuatro profesores de un instituto en Copenhague deciden poner en práctica la teoría del psiquiatra Finn Skårderud sobre cómo un porcentaje de alcohol en la sangre puede tener una influencia positiva en la conducta y la creatividad.

Cuatro profesores de un instituto en Copenhague deciden poner en práctica la teoría del psiquiatra Finn Skårderud sobre cómo un porcentaje de alcohol en la sangre puede tener una influencia positiva en la conducta y la creatividad. Director: Thomas Vinterberg.

Thomas Vinterberg. Género: Drama.

Drama. Duración: 1 hora y 16 minutos.

1 hora y 16 minutos. Elenco: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Susse Wold.

Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Susse Wold. Clasificación: 16+ (Perú).

16+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: El libro negro, El cuarto hombre.

El libro negro, El cuarto hombre. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor director, Mejor película internacional.





“Pieces of a Woman”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Tras perder a su hija en el parto, una mujer enfrenta las profundas consecuencias emocionales aislada de su pareja y familia por un abismo de dolor.

Tras perder a su hija en el parto, una mujer enfrenta las profundas consecuencias emocionales aislada de su pareja y familia por un abismo de dolor. Director: Kornél Mundruczó.

Kornél Mundruczó. Género: Dramas, melodramas.

Dramas, melodramas. Duración: 2 horas y 16 minutos.

2 horas y 16 minutos. Elenco: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn.

Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn. Clasificación: 16+ (Perú).

16+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: Historia de un matrimonio, La vida que queríamos.

Historia de un matrimonio, La vida que queríamos. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor actriz.





“The Life Ahead "

Mírala en Netflix

Sinopsis: Las vidas de una mujer judía ya mayor y un niño musulmán se unen de golpe, cuando más lo necesitan.

Las vidas de una mujer judía ya mayor y un niño musulmán se unen de golpe, cuando más lo necesitan. Director: Edoardo Ponti.

Edoardo Ponti. Género: Dramas, películas basadas en libros, cine italiano.

Dramas, películas basadas en libros, cine italiano. Duración: 1 hora y 35 minutos.

1 hora y 35 minutos. Elenco: Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri.

Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri. Clasificación: 13+ (Perú).

13+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: La vida es bella, Intocable.

La vida es bella, Intocable. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor canción original.

“Eurovision”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Dos cantantes pueblerinos quieren cumplir su sueño en una gran competencia internacional. ¿Podrán superar las tensiones, las rivalidades y los problemas en el escenario?

Dos cantantes pueblerinos quieren cumplir su sueño en una gran competencia internacional. ¿Podrán superar las tensiones, las rivalidades y los problemas en el escenario? Director: David Dobkin.

David Dobkin. Género: Comedias, musicales.

Comedias, musicales. Duración: 2 horas y 3 minutos.

2 horas y 3 minutos. Elenco: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens.

Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens. Clasificación: 13+ (Perú).

13+ (Perú). Año: 2020.

2020. Títulos similares: La otra Missy, Michael Bolton’s.

La otra Missy, Michael Bolton’s. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor canción original.





“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Shaun y el rebaño ayudan a una adorable extraterrestre que tiene un accidente con su nave cerca de la granja y desata furor por los ovnis.

Shaun y el rebaño ayudan a una adorable extraterrestre que tiene un accidente con su nave cerca de la granja y desata furor por los ovnis. Director: X

X Género: Comedias familiares, películas animadas.

Comedias familiares, películas animadas. Duración: 1 hora y 26 minutos.

1 hora y 26 minutos. Elenco: Justin Fletcher, John Sparkes, Amalia Vitale.

Justin Fletcher, John Sparkes, Amalia Vitale. Clasificación: Apta para todos.

Apta para todos. Año: 2020.

2020. Títulos similares: Shaun, el cordero; Las aventuras de Shaun, el cordero; Mi villano favorito, Los pitufos.

Shaun, el cordero; Las aventuras de Shaun, el cordero; Mi villano favorito, Los pitufos. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor película de animación.





“Over the Moon”

Mírala en Netflix

Sinopsis: Animada por el recuerdo de su madre, Fei Fei construye un cohete y viaja a nuestro satélite para demostrar que la diosa de la Luna realmente existe

Animada por el recuerdo de su madre, Fei Fei construye un cohete y viaja a nuestro satélite para demostrar que la diosa de la Luna realmente existe Director: Glen Keane.

Glen Keane. Género: Películas de animación, cine para niños.

Películas de animación, cine para niños. Duración: 1 hora y 40 minutos.

1 hora y 40 minutos. Elenco: Cathy Ang, Phillipa Soo, Ken Jeong.

Cathy Ang, Phillipa Soo, Ken Jeong. Clasificación: Apta para todos.

Apta para todos. Año: 2020.

2020. Títulos similares: Hotel Transilvania, Megamente, El expreso polar.

Hotel Transilvania, Megamente, El expreso polar. Nominaciones al Oscar 2021: Mejor película de animación.





“The Midnight Sky "

Mírala en Netflix

Sinopsis: Tras una catástrofe mundial, un científico atrapado en el Ártico intenta contactar con una tripulación de astronautas para advertirles que no vuelvan a la Tierra.

Tras una catástrofe mundial, un científico atrapado en el Ártico intenta contactar con una tripulación de astronautas para advertirles que no vuelvan a la Tierra. Director: George Clooney.

George Clooney. Género: Dramas, ciencia ficción, películas basadas en libros.

Dramas, ciencia ficción, películas basadas en libros. Duración: 1 hora y 58 minutos.

1 hora y 58 minutos. Elenco: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo.

George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo. Clasificación: 13+ (Perú).

13+ (Perú). Año: 2021.

2021. Títulos similares: Extinción, La teoría del todo, Bird Box.

Extinción, La teoría del todo, Bird Box. Nominaciones al Oscar 2021: Mejores efectos visuales.





“The One And Only Ivan”

Mírala en Disney+

(*) No disponible desde América Latina.

Sinopsis: Un gorila llamado Iván trata de unir las piezas del rompecabezas de su pasado con la ayuda de Stella, una elefanta con la que urde un plan para huir de la cautividad.

Un gorila llamado Iván trata de unir las piezas del rompecabezas de su pasado con la ayuda de Stella, una elefanta con la que urde un plan para huir de la cautividad. Director: Thea Sharrock.

Thea Sharrock. Género: Animación, comedias, fantasía.

Animación, comedias, fantasía. Duración: 1 hora y 35 minutos.

1 hora y 35 minutos. Elenco: , Bryan Cranston, Phillipa Soo, Ariana Greenblatt, Eleanor Matsuura, Betsy Graver, Owain Arthur, Filiz Fairweather, Ben Bishop.

, Bryan Cranston, Phillipa Soo, Ariana Greenblatt, Eleanor Matsuura, Betsy Graver, Owain Arthur, Filiz Fairweather, Ben Bishop. Clasificación: Apta para todos.

Apta para todos. Año: 2020.

2020. Títulos similares: Tarzán, El poderoso Joe, Dumbo, El libro de la selva.

Tarzán, El poderoso Joe, Dumbo, El libro de la selva. Nominaciones al Oscar 2021: Mejores efectos visuales.





DISPONIBLES SOLO POR ALQUILER :

“Minari”

Mírala en Amazon Prime Video (por alquiler)

Sinopsis: En la década de 1980, durante la presidencia de Reagan, una familia de emigrantes surcoreanos en EE.UU. decide instalarse en Arkansas, tras abandonar California. Trabajan sexando pollos, pero el sueño del padre es instalarse como granjero y cultivar verduras para mercado coreano estadounidense. La madre, sin embargo, preferiría vivir en un ciudad, cerca de un hospital, pues el hijo menor, David, está enfermo del corazón.

En la década de 1980, durante la presidencia de Reagan, una familia de emigrantes surcoreanos en EE.UU. decide instalarse en Arkansas, tras abandonar California. Trabajan sexando pollos, pero el sueño del padre es instalarse como granjero y cultivar verduras para mercado coreano estadounidense. La madre, sin embargo, preferiría vivir en un ciudad, cerca de un hospital, pues el hijo menor, David, está enfermo del corazón. Director: Lee Isaac Chung.

Lee Isaac Chung. Género: Drama, películas coreanas.

Drama, películas coreanas. Duración: 1 hora y 15 minutos

1 hora y 15 minutos Elenco: Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton, Scott Haze, Eric Starkey, Esther Moon.

Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton, Scott Haze, Eric Starkey, Esther Moon. Clasificación: +16 años (Perú)

+16 años (Perú) Año: 2020.

2020. Títulos similares: “Parasite”, “Forgotten”.

“Parasite”, “Forgotten”. Nominaciones a los Oscar 2021: Mejor película, Mejor actor, Mejor dirección, Mejor actriz de reparto, Mejor guion original, Mejor banda sonora.





“Promising Young Woman”

Mírala en Amazon Prime Video (por alquiler)

Sinopsis: Cassie tenía un brillante futuro por delante hasta que un acontecimiento inesperado truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado, vengándose de los culpables.

Cassie tenía un brillante futuro por delante hasta que un acontecimiento inesperado truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado, vengándose de los culpables. Director: Emerald Fennell.

Emerald Fennell. Género: Drama, suspenso.

Drama, suspenso. Duración: 1 hora y 53 minutos

1 hora y 53 minutos Elenco: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie.

Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie. Clasificación: +16 años (Perú)

+16 años (Perú) Año: 2020.

2020. Títulos similares: “The Girl With The Dragon Tattoo”, “Kill Bill”.

“The Girl With The Dragon Tattoo”, “Kill Bill”. Nominaciones a los Oscar 2021: Mejor película, Mejor actriz, Mejor dirección, Mejor guion original, Mejor edición.

LISTA DE NOMINADOS:

La Academia anunció en marzo las candidaturas para la 93 edición de los Oscar, en las que “Mank” fue la más nominada con diez opciones de estatuilla. “Nomadland”, la máxima favorita en esta extraña temporada de premios, logró seis nominaciones.

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova - “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close - “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman - “The Father”

Amanda Seyfried - “Mank”

Yuh-Jung Youn - “Minari”

Mejor diseño de vestuario

“Emma” - Alexandra Byrne

“Ma Rainey’s Black Bottom” - Ann Roth

“Mulan” - Bina Daigeler

“Pinocchio” - Massimo Cantini Parrini

Mejor banda sonora original

“Da 5 Bloods” - Terence Blanchard

“Mank” - Trent Reznor y Atticus Ross

“Minari” - Emile Mosseri

“News of the World” - James Newton Howard

“Soul” - Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste

Mejor guion adaptado

“Borat Subsequent Moviefilm” - Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimmer, Petter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman y Lee Kern

“The Father” - Christopher Hampton y Florian Zeller

“Nomadland” - Chlóe Zhao

“One Night in Miami” - Kemp Powers

“The White Tiger” - Ramin Bahrani”

Mejor guion original

“Judas and the Black Messiah” - Will Berson y Shaka King

“Minari” - Lee Isaac Chung

“Promising Young Woman” - Emerald Fennell

“Sound of Metal” - Darius Marder y Abraham Marder

“The Trial of the Chicago 7” - Aaron Sorkin

Mejor cortometraje animado

“Burrow” - Madeline Sharafian y Michael Capbarat

“Genius Loci” - Adrien Mérigeau y Amaury Ovise

“If Anything Happens I Love You” - Will McCormack y Michael Govier

“Opera” - Erick Oh

“Yes-People” - Gísli Darri Halldórsson y Arnar Gunnarsson

Mejor cortometraje de ficción

“Feeling Through” - Doug Roland y Susan Ruzenski

“The Letter Room” - Elvira Lind y Sofia Sondervan

“The Present” - Farah Nabulsi

“Two Distant Strangers” - Travon Free y Martin Desmond Roe

“White Eye” - Tomer Shushan y Shira Hochman

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen - “The Trial of the Chicago 7″

Daniel Kaluuya - “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr. - “One Night in Miami”

Paul Raci - “Paul Raci”

Lakeith Stanfierld - “Judas and the Black Messiah”

Mejor documental largo

“Collective” - Alexander Nanau y Bianca Oana

“Crip Camp” - Nicole Newnham, Jim LeBrecht y Sara Bolder

“El agente topo” - Maite Alberdi y Marcela Santibáñez

“My Octopus Teacher” - Pippa Ehrlich, James Reed and Craig Foster

“Time” - Garrett Bradley, Lauren Domino y Kellen Quinn

Mejor documental corto

“Colette” - Anthony Giacchino y Alice Doyard

“A Concerto is a Conversation” - Ben Proudfoot y Kris Bowers

“Do Not Split” - Anders Hammer y Charlotte Cook

“Hunger Ward” - Skye Fitzgerald y Michael Scheuerman

“A Love Song for Latasha” - Sophia Nahli Allison y Janice Duncan

Mejor película internacional

“Another Round” - Dinamarca

“Better Days” - Hong Kong

“Collective” - Rumanía

“The Man Who Sold His Skin” - Túnez

“Quo Vadis Aida?” - Bosnia y Herzegovina

Mejor sonido

“Greyhound” - Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders y David Wyman

“Mank” - Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance y Drew Kunin

“News Of The World” - Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller y John Pritchett

“Soul” - Ren Klyce, Coya Elliott y David Parker

“Sound Of Metal” - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh

Mejor diseño de producción

“The Father” - Peter Francis y Cathy Featherstone

“Ma Rainey’S Black Bottom” - Mark Ricker, Karen O’Hara y Diana Stoughton

“Mank” - Donald Graham Burt y Jan Pascale

“News Of The World” - David Crank y Elizabeth Keenan

“Tenet” - Nathan Crowley y Kathy Lucas

Mejor montaje

“The Father” - Yorgos Lamprinos

“Nomadland” - Chloé Zhao

“Promising Young Woman” - Frédéric Thoraval

“Sound Of Metal” - Mikkel E. G. Nielsen

“The Trial Of The Chicago 7” - Alan Baumgarten

Mejor fotografía

“Judas And The Black Messiah” - Sean Bobbitt

“Mank” - Erik Messerschmidt

“News Of The World” - Dariusz Wolski

“Nomadland” - Joshua James Richards

“The Trial Of The Chicago 7” - Phedon Papamichael

Mejores efectos visuales

“Love And Monsters” - Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt y Brian Cox

“The Midnight Sky” - Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon y David Watkins

“Mulan” - Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury y Steve Ingram

“The One And Only Ivan” - Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones y Santiago Colomo Martinez

“Tenet” - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher

Mejor maquillaje y peinado

“Emma” - Marese Langan, Laura Allen y Claudia Stolze

“Hillbilly Elegy” - Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle y Patricia Dehaney

“Ma Rainey’S Black Bottom” - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson

“Mank” - Gigi Williams, Kimberley Spiteri y Colleen LaBaff

“Pinocchio” - Mark Coulier, Dalia Colli y Francesco Pegoretti

Mejor película de animación

“Onward” - Dan Scanlon y Kori Rae

“Over the Moon” - Glen Keane, Gennie Rim y Peilin Chou

“A Shau the Sheep Movie: Farmageddon” - Richard Phelan, Will Becher y Paul Kewley

“Soul” - Pete Docter y Dana Murray

“Wolfwalkers” - Tomm Moore, Ross Stewart, Paul Young y Stéphan Roelants

Mejor canción original

“Fight For You” de “Judas and the Black Messiah” - Música por H.E.R. y Dernst Emile II; letras por H.E.R. y Tiara Thomas

“Hear My Voice” de “The Trial of the Chicago 7” - Música por Daniel Pemberton; letras por Daniel Pemberton y Celeste Waite

“Husavik” de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” - Música y letras por Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson

“Io Sì (Seen)” de “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)” - Música por Diane Warren; Letras por Diane Warren y Laura Pausini

“Speak Now” de “One Night in Miami” - Música y letras por Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth

Mejor actor

Riz Ahmed - “Sound of Metal”

Chadwick Boseman - “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins - “The Father”

Gary Oldman - “Mank”

Steven Yeun - “Minari”

Mejor actriz

Viola Davis - “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day - “The United States Vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby - “Pieces of a Woman”

Frances McDormand - “Nomadland”

Carey Mulligan - “Promising Young Woman”

Mejor director

Thomas Vinterber - “Another Round”

David Fincher - “Mank”

Lee Isaac Chung - “Minari”

Chloé Zhao” - “Nomadland”

Emerald Fennell - “Promising Young Woman”

Mejor película

“The Father” - David Parfitt, Jean-Louis Livi y Philippe Carcassonne (Productores)

“Judas and the Black Messiah” - Shaka King, Charles D. King y Ryan Coogler (Productores)

“Mank” - Ceán Chaffin, Eric Roth y Douglas Urbanski (Productores)

“Minari” - Christina Oh (Productora)

“Nomadland” - Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey y Chloé Zhao (Productores)

“Promising Young Woman” - Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell y Josey McNamara (Productores)

“Sound of Metal” - Bert Hamelinck y Sacha Ben Harroche (Productores)

“The Trial of the Chicago 7” - Marc Platt y Stuart Besser (Productores)

