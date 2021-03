La cinta “Mank”, del cineasta David Fincher, lideró hoy con 10 candidaturas las nominaciones de los Oscar, anunció la Academia de Hollywood.

Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de cintas con 6 nominaciones cada una: “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Minari”, “Sound of Metal”, “The Trial of the Chicago 7” y “Nomadland”, esta última considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.

El Oscar a la mejor película se decidirá entre “Nomadland”, “The Trial of the Chicago 7”, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Promising Young Woman” y “Sound of Metal”.

Chloé Zhao, la cineasta detrás de “Nomadland”, se medirá a Thomas Vinterberg (“Another Round”), David Fincher (“Mank”), Lee Isaac Chung (“Minari”) y Emerald Fennell (“Promising Young Woman”) por la estatuilla a la mejor dirección.

El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand (“Nomadland”), Carey Mulligan (“Promising Young Woman”), Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”) y Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”).

Por su parte, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Oscar póstumo al mejor actor por “Ma Rainey’s Black Bottom”.

También fueron nominados en este apartado Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”) y Steven Yeun (“Minari”).

La cinta chilena “El agente topo”, de Maite Alberdi, optará a la estatuilla al mejor documental. En cambio, la categoría de mejor película internacional no incluyó a ninguna de las tres semifinalistas latinas: “El agente topo” (Chile), “Ya no estoy aquí” (México) y “La llorona” (Guatemala).

Los Oscar de la pandemia fueron retrasados dos meses para intentar evitar en parte el impacto del coronavirus y se celebrarán el 25 de abril (el 28 de febrero era la fecha original).

La Academia anunció hoy que la gala, cuyo formato todavía es un misterio por las restricciones del coronavirus, se celebrará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, el hogar habitual de los Oscar; y desde Union Station, la estación central de la ciudad californiana y una novedad en esta ocasión.

