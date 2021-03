La mañana del lunes 15 de marzo fue una de las más importantes en la temporada de premios para dar a conocer los nominados a las candidaturas de los Premios Oscar. En una temporada donde prevalecen los estrenos en streaming debido al cierre temporal de salas de cine, Netflix es quien lidera las nominaciones gracias a la película “Mank”.

Netflix, que ha entrado con fuerza en el mundo de los premios en los últimos años, dominó la competición, consiguiendo 35 nominaciones. Su catálogo de candidaturas incluye “Pieces of a Woman”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, “The Trial of the Chicago 7” y “Crip Camp”, un documental sobre los derechos de los discapacitados respaldado por Higher Ground, entre otras producciones más. Es el mejor resultado hasta la fecha para el gigante del streaming, que obtuvo 24 nominaciones el año pasado. Sin embargo, el favorito de la Academia es la cinta dirigida por David Fincher, “Mank”, que consiguió 10 nominaciones:

Gary Oldman - Mejor actor

Amanda Seyfried - Mejor actriz de reparto

Mejor fotografía

Mejor diseño de vestuario

Mejor director

Mejor maquillaje y peinado

Mejor banda sonora original

Mejor película

Mejor diseña de producción

Mejor sonido

Es de esperarse que el premio más codiciado es el de Mejor película, categoría en donde compiten también “Promising Young Woman”, de Emerald Fennell; “Nomadland”, de Chloé Zhao; “Judas y el Mesías Negro”, “Sound of Metal”, “Minari”, “The Father” y “The Trial of the Chicago 7”.

El drama sobre el rodaje de “Ciudadano Kane” también lidero con seis candidaturas en la ceremonia pasada de los Golden Globes 2021, lamentablemente no ganó ninguna estatuilla principal. Por lo que, se espera que pueda obtener un galardón de peso en la edición 93 de los Oscar.

La historia de la cinta, “Mank”, se centra en el tumultuoso proceso cinematográfico de la película de 1941 “Ciudadano Kane”, escrita por Herman J. Mankiewicz (Interpretado por Gary Oldman). Esta fue considerada una de las mejores y legendarias cintas que marcó el ascenso de Orson Welles en la industria. Welles tenía experiencia en teatro y con 25 años empezó a grabar su primer largometraje.

Más de un año tomando medidas para prevenir la propagación del Covid-19, que ocasionó el cierre de salas de salas de cine en casi todo el mundo. Las películas nominadas apenas pasarán por la pantalla grande y esta edición número 93 de los premios se llevarán a cabo sin considerar los éxitos de taquilla. En efecto, los servicios bajo demanda están posicionándose en la temporada de los premios más importantes y codiciados de Hollywood.

Este año, también podrían marcar historia los premios Oscar, ya que presentan más mujeres candidatas, y un número récord de personas de color nominadas.

