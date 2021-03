Conforme a los criterios de Saber más

Estamos a menos de un mes de la ceremonia de los Premios Oscar 2021 que pondrá broche final a esta aún más inusual temporada de premios. Con la mitad de los principales galardones ya entregados, se hace posible predecir en algunas instancias quienes tendrán más posibilidades de llevarse una de las estatuillas entregadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) el 25 de abril.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS OSCAR?

Para hablar de cómo las otras ceremonias pueden influenciar los resultados del Oscar, cabe hacer un recordatorio de cómo funcionan esta importante gala. Tanto los nominados como los ganadores de los premios de la Academia son elegidos por los alrededor de 8.500 miembros de esta institución.

Pero estos votos no son indiscriminados a través de las categorías, sino que se separan por cada una de las 15 ramas del AMPAS, al menos en el proceso de la nominación. Es así que la rama de actores elige a los nominados a los premios actorales, los directores eligen a los candidatos para mejor realizador, los guionistas al mejor guion y así sucesivamente. Las únicas excepciones son los nominados a Mejor película, elegidos por todos los miembros de la Academia, así como Mejor película internacional y Mejor película de animación, ambas que cuentan con reglas especiales.

Una vez elegida la lista de los nominados, todos los miembros de la Academia pueden votar por los ganadores del Oscar.

LOS OTROS PREMIOS

Es aquí donde entran los otros premios, programados para preceder a la gala de la Academia y generar expectativas. Es necesario señalar que hay dos tipos de galardones en esta temporada de premios. Los primeros son ofrecidos por entidades externas como los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards - de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y la Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas (BFCA) respectivamente- los cuales no comparten miembros con el AMPAS, pero influyen en la votación al generar conversación en torno a ciertas películas y actores.

El segundo caso está relacionado a los diversos sindicatos de Hollywood, sean directores, actores, guionistas, productores y demás. En estos casos los miembros de las votaciones de estos premios y quienes votan en los premios de la Academia coinciden en gran parte, haciendo que estos últimos sean un barómetro más confiable sobre quién ganará una estatuilla.

Hasta el momento solo hemos tenido dos de estas ceremonias: la del Premio del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America Awards) el 21 de marzo y del Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos (Producers Guild of America Awards) el 24 de marzo.

MEJOR PELÍCULA

Este último es considerado por muchos el mejor predictor del ganador de Mejor película, aunque su reputación sufrió un golpe el año pasado al elegir como ganador a “1917” cuando el Oscar se lo llevó, para sorpresa de todos, la película coreana “Parasite”.

De todos modos, los PGA Awards han predicho al ganador de Mejor película en 20 de sus 31 ediciones, lo que le da un nivel de precisión de 65%. Su nivel de acierto es aún mayor en la última década, al lograr predecir en 7 de las 10 ceremonias (70%), con la excepción de los años 2015, 2016 y 2020.

Esto hace que la reciente victoria de “Nomadland” en la gala del 24 de marzo sea aún más prometedora para su futuro Oscar, sobre todo si se toma en cuenta de que la película de Chlóe Zhao también se ha llevado los premios equivalentes en los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

Frances McDormand protagoniza una historia una mujer de Nevada que tras perderlo todo por la crisis económica emprende un viaje por el oeste de Estados Unidos. Una cinta que explora el estilo de vida nómade. (Foto: 20th Century Studios)

De todos modos, todavía nada está consumado y si la victoria de “Parasite” el año pasado nos ha enseñado algo es que siempre puede haber una sorpresa en los premios de la Academia, sobre todo con competidores del peso de “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Promising Young Woman”, “Sound of Metal” y “The Trial of the Chicago 7”.

CATEGORÍAS ACTORALES

Las cuatro categorías actorales también dan mucho que hablar, aunque la Ceremonia del Sindicato de Actores de Cine (Screen Actors Guild Awards) el 4 de abril ayudará a afinar mucho más quienes se han vuelto los favoritos en sus respectivas esferas.

Por el momento, lo que parece no haber duda es que Chadwick Boseman es el absoluto favorito para llevarse el premio a Mejor actor por su rol en la cinta “Ma Rainey’s Black Bottom”. El intérprete, quien falleció a finales de 2020 de cáncer, no solo se llevó los Globos de Oro y los Critics’ Choice Award, sino que parece haberse armado un consenso de que un premio de la Academia sería una buena despedida para este joven talento que se fue demasiado pronto.

"Ma Rainey’s Black Bottom" fue la última película en la que participó Chadwick Boseman. El actor interpreta a Levee, el trompetista de la banda de Ma Rainey. (Foto: Netflix)

Otro actor sobre el cual parece haberse formado un consenso es Daniel Kaluuya, quien se llevó tanto un Globo de Oro como un Critics’ Choice Awards por su interpretación del asesinado dirigente de las Panteras Negras Fred Hampton en “Judas and the Black Messiah”. A pesar de estas nominación, aún tiene una difícil competencia con adversarios como su compañero de elenco LaKeith Stanfield, así como Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”), Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”) y Paul Raci (“Sound of Metal”).

La situación se vuelve más complicada en las competencias por mejor actriz, donde si bien Carey Mulligan (“Promising Young Woman”) logró usurpar la posición de puntera a la ya ganadora del Oscar Frances McDormand (“Nomadland”) tras llevarse un Critics’ Choice Award, no ha tenido la predominancia que han experimentado sus pares en las anteriores categorías. Mientras tanto, Andra Day podría darnos nuevamente una sorpresa como lo hizo durante la gala de los Golden Globe, cuando se llevó el premiomayor en su categoría.

Las circunstancias de Mejor actriz de reparto no son menos complicadas, con la ganadora del Globo de Oro de este año, Jodie Foster (“The Mauritanian”), completamente fuera de la lista de los nominados del Oscar. Entre los premios entregados hasta el momento solo nos queda a Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”), quien se llevó el Critics’ Choice Award el pasado 7 de marzo, pero esto no asegura nada en una categoría con reconocidas intérpretes como Olivia Colman (“The Father”), Amanda Seyfried (“Mank”) y Glenn Close (“Hillbilly Elegy”), así como una merecida nominación a la veterana actriz coreana Yuh-Jung Youn por su rol entrañable rol en “Minari”.

MEJOR DIRECTOR

La categoría de Mejor director es otra en la que hay un claro favorito, pero de la que sería bueno esperar hasta la ceremonia del Premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America Awards) el 10 de marzo.

Por el momento, la puntera absoluta es Chloé Zhao (“Nomadland”), quien se ha llevado tanto el Globo de Oro y el Critics’ Choice Awards en esta categoría. La realizadora cuenta con varias ventajas, no solo es la directora de la película favorita para ganar el Oscar, sino que su condición como minoría - en particular una minoría atacada en este momento en los EE.UU. - y mujer le da más incentivos a los miembros de la Academia a votar por ella en una etapa en la que buscan aparentar ser más inclusivos.

Chloé Zhao ha arrasado con los premios en los Golden Globes y los Critics Choice Awards. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Esta ventaja también la tienen parcialmente dos de sus rivales, Lee Isaac Chung (“Minari”) y Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), aunque si logran reunir suficiente apoyo como para tomar el premio probablemente se verá en los DGA Awards como preludio. Lo mismo ocurrirá con los otros dos competidores, David Fincher (“Mank”) y Thomas Vinterberg (“Another Round”).

CONCLUSIONES

Todavía es muy precipitado predecir quién ganará en los Premios Oscar este año, pero hay algunas categorías que ya parecen estar determinadas. Estas son Mejor película con “Nomadland”, Mejor actor con Chadwick Boseman y Mejor director con Chloé Zhao. Las siguientes premiaciones de los premios sindicales ayudarán a confirmar o hacer dudar de estas dos últimas predicciones, aunque siempre queda la posibilidad de un ganador sorpresa como ocurrió en el 2020.

