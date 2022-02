La edición 94 de los Premios Oscar ya tiene a sus nominados. Este martes se conocieron a los competidores que se enfrentar por alzar la estatuilla de este 2022; entre las que destaca la categoría de Mejor actor en rol protagónico.

Desde el Ira Aldridge Theater en Washington, Phylicia Rashad y John Woods III fueron los encargados de revelar a los cinco nominados en una de las categorías más reñidas dentro de los premios de la Academia.

El primer anunciado fue el español Javier Bardem por su papel de Desi Arnaz en “Being the Ricardos”; convirtiéndose en la primera sorpresa de la categoría, debido a que no estaba considerado dentro de los pronósticos de medios especializados.

Seguidamente, se anunció el nombre de Benedict Cumberbatch por su rol de Phil Burbank en “The Power of the Dog”, la película más premiada de esta temporada. Luego vino Andrew Garfield por su interpretación de Jonathan Larson en “Tick, Tick … Boom!”.

Dentro de esta importante categoría también se incluyó a Will Smith por “King Richard”. El actor estadounidense no había recibido una nominación al Oscar desde hace 15 años. Por último, otra de las sorpresas fue Denzel Washington, quien entró en la carrera por su papel de Macbeth en “The Tragedy of Macbeth”.

Dentro de Mejor actor también se había considerado la posibilidad de que Leonardo DiCaprio sea nominado por “Don’t Look Up”, aunque el Sindicato de Actores (SAG) no lo había tomado en cuenta -según The New York Times- porque es una cinta llena de estrellas. Dentro de los pronósticos también estaba Jude Hill (“Belfast”).

Conoce a todos los nominados a Mejor actor en los Oscar 2022:

Javier Bardem (“Being the Ricardos”)

Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”)

Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”)

Will Smith (“King Richard”)

Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”)

Cabe recordar que la gala central de los Premios Oscar 2022 se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Además, la transmisión de todo el evento será a través de la cadena ABC en el país norteamericano.

