Finalmente se conoce la lista completa de nominados. Este martes 8 de febrero se revelaron los competidores por una estatuilla en los Premios Oscar 2022. Una de las categorías más esperada de la mañana era Mejor película y ya se conocen los diez proyectos en carrera.

Los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross fueron los encargados de presentar a todos los nominados de esta categoría de la 94 edición de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

La primera cinta anunciada fue “Belfast” de Kenneth Branagh, seguida por “CODA” de Sian Heder, “Don’t Look Up” de Adam McKay, “Drive My Car” de Ryusuke Hamaguchi y “Dune” de Denis Villeneuve.

Las otras cinco películas son “King Richard” de Reinaldo Marcus Green, “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson, “Nightmare Alley” de Guillermo del Toro, “The Power of the Dog” de Jane Campion y, por último, “West Side Story” de Steven Spielberg, una de las favoritas para esta categoría.

Este año, Netflix (“Don’t Look Up”, “The Power of the Dog”) y Amazon Prime Video (“CODA”) han logrado nominaciones por su largometrajes.

Aquí te dejamos la lista completa de nominadas a Mejor película en los Oscar 2022:

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Entre los pronósticos de The Hollywood Reporter, también se encontraban otras películas como “Tick, Tick … Boom!” y “The Lost Daughter”.

Cabe recordar que la gala central de los Oscar 2022 se realizará el próximo domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. La transmisión del evento estará a cargo de la cadena ABC en EE.UU.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con los protagonistas de la nueva película española basada en el fenómeno del mismo nombre nacido en Wattpad.

TE PUEDE INTERESAR