La carrera por los Oscar es dura y solo un puñado logran pasar a la última etapa por una de las codiciadas estatuillas doradas. Esto queda más que comprobado año tras año durante el anuncio de los nominados para la gala de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, donde aparentes favoritos en distintas categorías quedan fuera de la premiación por los a veces inescrutables designios de los miembros de esta organización.

Es igualmente tradición que año tras año recopilemos aquellos candidatos que, a pesar de casi conseguir una nominación, quedaron fuera de la lista, una manera de recordar y resaltar su talento, aunque este no será reconocido en la gran gala de la Academia.

Mejor película

Con 10 espacios para películas, la carpa para la categoría más importante de los Premios Oscar estaba abierta para películas de todo tipo, desde cine de autor a blockbusters más comerciales, lo que llevó a que algunos esperaran posibles nominaciones a cintas como “Spider-Man: No Way Home”, la película más taquillera del 2021. Estas esperanzas no se cristalizaron y el héroe arácnido se quedó fuera de la lista final, que pareció preferir películas más modestas y con mayores aspiraciones artísticas, aunque también tuvo espacios para cintas como “Dune” de Denis Villeneuve y la comedia negra “Don’t Look Up” de Adam McKay

“Spider-Man No Way Home” no cumplió su objetivo de tener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor película. (Foto: Sony Pictures)

No fueron las únicas películas que no recibieron una merecida nominación, con cintas críticamente aclamadas como “The Tragedy of Macbeth”, “Being the Ricardos”, “Parallel Mothers”, “Tick, Tick... Boom!” y “House of Gucci” quedando también fuera de la carrera.

Mejor actriz

Siempre una de las categorías más complejas, este 2022 estuvo aún más complicada por el gran talento demostrado durante el año y si bien las elecciones han sido más que adecuadas, se sintió la falta de reconocimiento a actrices como Lady Gaga por “House of Gucci” e incluso de la ganadora del Oscar 2021, Frances McDormand, por su igualmente destacable papel en “The Tragedy of MacBeth”.

Mejor actor

En lo que puede ser llamado un nuevo episodio de “La tragedia de Leonardo DiCaprio”, el actor no fue escogido entre la lista de los nominados por su rol en la película “Don’t Look Up”. No fue el único ignorado, con la Academia dejando de lado a Peter Dinklage por “Cyrano”, a Cooper Hoffman por “Licorice Pizza” y a Mahershala Ali por “Swan Song”.

Mejor actriz de reparto

Otra categoría complicada y con algunas decepciones, como la falta de Ruth Negga en la lista de las nominadas por su excelente actuación en “Passing”, una cinta también criminalmente ignorada. Pero quizás más sorprendente fue la falta de nominación para Caitriona Balfe, actriz recordada por su papel en “Outlander” que hizo la actuación de su carrera en el filme “Belfast” y que ya se perfilaba como una de las favoritas para ganar un Oscar.

No es la única decepción de esta mañana, puesto que la Academia perdió la oportunidad de nominar a Rita Moreno por su rol en “West Side Story” y convertirla no solo en la nominada de mayor edad, sino también en la primera actriz latina en ser reconocida dos veces de esta manera por la Academia.

Caitriona Balfe y Jamie Dornan eran dos de los favoritos para ser nominados a los Oscar en sus respectivas categorías de Mejor actor de reparto. (Foto: Focus Features)

Mejor actor de reparto

Otro actor que queda fuera de la carrera es Ben Affleck, quien tenía esperanzas de competir en esta categoría por su participación en las cintas “The Last Duel” de Ridley Scott y “The Tender Bar” de George Clooney, dejando nuevamente fuera de su alcance una estatuilla del Oscar en las categorías actorales.

No estuvo solo en el olvido, con Jamie Dornan, otro de los favoritos, también quedando fuera a pesar de su aclamado rol en “Belfast”, así como Jared Leto, quien se muestra irreconocible en su papel como Paolo Gucci en la totalmente ignorada película “House of Gucci”.

Mejor director

Con 10 nominaciones al Oscar, “Dune” fue una de las cintas que destacó en la ceremonia de este año. Pero para sorpresa de muchos, este éxito no se tradujo en un reconocimiento para el arquitecto del proyecto, el director Denis Villeneuve.

