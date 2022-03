Cuando Lin-Manuel Miranda se presentó en la Casa Blanca en 2009 con un borrador de “Hamilton”, el público presente lo recibió entre risas. Este 27 de marzo el actor, director y músico tiene posibilidades de convertirse en el 17° EGOT de la historia, un exclusivo club de artistas que han logrado llevarse el Emmy, Grammy, Oscar y Tony, los cuatro mayores premios estadounidenses representando a la televisión, música, cine y teatro respectivamente.

Cabe señalar que la risa con la que fue recibido Miranda no fue maliciosa, sino una reacción de sorpresa a la afirmación por parte del artista de que Alexander Hamilton -revolucionario, primer secretario del Tesoro y creador del primer banco central de los Estados Unidos-, era el padre fundador que más encarnaba el espíritu del hip-hop. En menos de cuatro minutos, sus rimas convencieron a toda su audiencia, incluyendo al entonces presidente Barack Obama. Más de una década después de este incidente, Lin-Manuel Miranda en una de las figuras latinas más prominentes en la industria del entretenimiento

Nacido un 16 de enero de 1980 en la ciudad de Nueva York de dos padres inmigrantes puertorriqueños que le inculcaron a él y a su hermana el amor por la música y las artes. Muestra de ello es su curioso nombre, basado en el poema de José Manuel Torres Santiago “Nana roja para mi hijo Lin Manuel”. Curiosidad aparte, Lin-Manuel es primo del rapero puertorriqueño Residente (René Pérez Joglar), demostrando que la habilidad por la música corre en la familia.

Tras quedar enamorado por los musicales después de ver una “Les Misérables” en Broadway, Lin-Manuel Miranda empezó a escribir este género teatral durante su tiempo en la secundaria y al graduarse decidió estudiar teatro en la Universidad Wesleyana. Fue en su segundo año en esta casa de estudios cuando escribió “In the Heights” inspirado por musicales como “Rent”, estrenado solo unos años atrás. Para esto Miranda utilizó su experiencia creciendo en el barrio neoyorquino de Washington Heights, habitado entonces principalmente por latinos, para crear una historia de amor y celebración a estas culturas. La primera versión de esta obra se estrenó en 1999 con un equipo universitario a un público que la celebró.

Pero Lin-Manuel Miranda no estuvo conforme con el resultado de su primer éxito y tras graduarse continuó trabajando en “In the Heights”, reclutando la ayuda de John Buffalo Mailer y Quiara Alegría Hudes para limar asperezas. Entre las adiciones a la nueva versión de la obra estuvo el personaje de Nina, una joven que logra ingresar a la prestigiosa universidad de Stanford, resulta parcialmente basada en las experiencias que tuvo el propio Lin-Manuel Miranda durante su etapa formativa, hablando español en casa e inglés en el colegio, así como una de las personas de su entorno que logró ir a la universidad.

El resultado final fue estrenado en 2005 y la obra pronto logró el éxito hasta llegar al anhelado Broadway tres años después. En total “In the Heights” fue nominado a 13 Premios Tony, llevándose cuatro y convirtiéndose en el primer gran éxito del artista.

Además de su trabajo en “In The Heights”, Lin-Manuel Miranda se ganó la vida trabajando como maestro de escuela, así como columnista y crítico culinario. También colaboró en obras como “Bring It On: The Musical” y “Working”.

Todo comenzó en una hamaca durante unas vacaciones en México en el 2008, cuando Lin-Manuel Miranda, enamorado en la biografía que el historiador Ron Chernow escribió de “Alexander Hamilton”, encontró que este padre fundador de los Estados Unidos tenía una historia que contar.

In 2008 I bought Chernow's Hamilton bio to read on vacation.

El resultado de este trabajo fue “The Hamilton Mixtape”, cuya primera canción Lin-Manuel Miranda cantó esa importante noche de mayo del 2009 en la Casa Blanca, sorprendiendo a todos los presentes y se convirtió en un video viral en YouTube.

Pero el resto de las canciones que conformaron el musical no tuvieron un génesis fácil, y solo recién en enero de 2015 la obra tuvo su premiere en The Public Theater. Seis meses después “Hamilton” llegó a Broadway, donde se quedó hasta que la pandemia del COVID-19 llevó a la clausura de todos los shows teatrales.

Es difícil describir el impacto que tuvo “Hamilton” a su salida: no era solo un musical, sino un movimiento cultural reavivando no solo el interés en figuras de la historia de Estados Unidos menos conocidas como el propio Alexander Hamilton, Aaron Burr, Hercules Mulligan y el Marqués de Lafayette, entre otras, sino también sirviendo de plataforma para varios actores ahora reconocidos como Leslie Odom Jr. Daveed Diggs, Anthony Ramos y Ariana DeBose, este año nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto. La obra también barrió con los Premios Tony, al ser nominada en 14 categorías y llevándose 11.

Sin descanso

Lin-Manuel Miranda tuvo su primera oportunidad de ganar un Oscar en 2017, cuando la canción “How Far I’ll Go” de la película de Disney “Moana” fue reconocida por la Academia. Sería la primera de sus múltiples colaboraciones con Disney, entre las que se incluye actuar en “Mary Poppins Returns” (2018) y componer varias canciones originales para la película “Encanto”, con “Dos Oruguitas” siendo nominada este año a los Oscar.

No fue la única película de animación en la que estuvo involucrado, al proveer música y su voz a la cinta de Sony Pictures “Vivo” (2021).

En 2021 también tuvo su debut como director con “Tick, Tick… Boom!”. La cinta ha sido nominada a Mejor actor, con Andrew Garfield, y Mejor edición. Ese mismo año también se estrenó una versión fílmica de “In the Heights” dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por su antiguo compañero de reparto Anthony Ramos en el rol de Usnavi.

Andrew Garfield (izquierda) junto al actor, director y compositor Lin-Manuel Miranda. Juntos colaboraron en "Tick, Tick...Boom!".

Por el lado de la televisión, Miranda tuvo un papel importante en la serie de HBO “His Dark Materials”, así como prestó su voz en el reboot de “DuckTales” como Gizmoduck. Adicionalmente sirvió como productor ejecutivo para la críticamente aclamada serie biográfica “Fosse/Verdon”.

Si Lin-Manuel Miranda logra llevarse un Oscar este 27 de marzo se unirá a otros ganadores del EGOT como Audrey Hepburn, Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber, John Legend y Rita Moreno, entre otros, una augusta compañía para un artista que todavía está en la cima de su carrera.